https://ria.ru/20230425/altsgeymer-1867488667.html
В России апробируют новый метод диагностики болезни Альцгеймера
В России апробируют новый метод диагностики болезни Альцгеймера - РИА Новости, 25.04.2023
В России апробируют новый метод диагностики болезни Альцгеймера
Апробация нового метода диагностики болезни Альцгеймера начнется на этой неделе в Сеченовском университете, врачи будут оценивать состояние пациентов по... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T07:36
2023-04-25T07:36
2023-04-25T07:36
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677576_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0d254ad3cbb415bfa1d38f035a9a3368.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Апробация нового метода диагностики болезни Альцгеймера начнется на этой неделе в Сеченовском университете, врачи будут оценивать состояние пациентов по концентрации биомаркеров в спинномозговой жидкости, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. К участию в исследовании приглашаются мужчины и женщины от 35 лет с легкими и умеренными когнитивными нарушениями или с расстройством памяти, уточнили в пресс-службе. Врачи будут оценивать состояние пациентов по концентрации биомаркеров в спинномозговой жидкости, пояснили в университете. Сейчас диагноз "болезнь Альцгеймера" ставят только по итогам когнитивного тестирования и данных МРТ. Новая методика может повысить точность диагностики болезни и позволит провести дифференциальный диагноз с другими нейродегенеративными заболеваниями, что позволит назначить пациенту таргетную терапию, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230425/silkins-1867485944.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677576_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_00e34c8bec816ed74432d04cba7ce52b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
В России апробируют новый метод диагностики болезни Альцгеймера
В Сеченовском университете апробируют новый метод диагностики болезни Альцгеймера
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Апробация нового метода диагностики болезни Альцгеймера начнется на этой неделе в Сеченовском университете, врачи будут оценивать состояние пациентов по концентрации биомаркеров в спинномозговой жидкости, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
«
"В Клинике нервных болезней им. А.Я. Кожевникова УКБ №3 Сеченовского университета Минздрава России 26 апреля 2023 года стартует апробация современного метода диагностики болезни Альцгеймера", - говорится в сообщении.
К участию в исследовании приглашаются мужчины и женщины от 35 лет с легкими и умеренными когнитивными нарушениями или с расстройством памяти, уточнили в пресс-службе. Врачи будут оценивать состояние пациентов по концентрации биомаркеров в спинномозговой жидкости, пояснили в университете.
Сейчас диагноз "болезнь Альцгеймера" ставят только по итогам когнитивного тестирования и данных МРТ. Новая методика может повысить точность диагностики болезни и позволит провести дифференциальный диагноз с другими нейродегенеративными заболеваниями, что позволит назначить пациенту таргетную терапию, отметили в пресс-службе.
В России планируют производить компоненты для регенеративной медицины