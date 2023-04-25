https://ria.ru/20230425/altsgeymer-1867488667.html

В России апробируют новый метод диагностики болезни Альцгеймера

В России апробируют новый метод диагностики болезни Альцгеймера - РИА Новости, 25.04.2023

В России апробируют новый метод диагностики болезни Альцгеймера

Апробация нового метода диагностики болезни Альцгеймера начнется на этой неделе в Сеченовском университете, врачи будут оценивать состояние пациентов по... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T07:36

2023-04-25T07:36

2023-04-25T07:36

россия

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Апробация нового метода диагностики болезни Альцгеймера начнется на этой неделе в Сеченовском университете, врачи будут оценивать состояние пациентов по концентрации биомаркеров в спинномозговой жидкости, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. К участию в исследовании приглашаются мужчины и женщины от 35 лет с легкими и умеренными когнитивными нарушениями или с расстройством памяти, уточнили в пресс-службе. Врачи будут оценивать состояние пациентов по концентрации биомаркеров в спинномозговой жидкости, пояснили в университете. Сейчас диагноз "болезнь Альцгеймера" ставят только по итогам когнитивного тестирования и данных МРТ. Новая методика может повысить точность диагностики болезни и позволит провести дифференциальный диагноз с другими нейродегенеративными заболеваниями, что позволит назначить пациенту таргетную терапию, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230425/silkins-1867485944.html

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