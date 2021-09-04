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Назван симптом, указывающий на деменцию за несколько лет до начала болезни
Назван симптом, указывающий на деменцию за несколько лет до начала болезни - РИА Новости, 04.09.2021
Назван симптом, указывающий на деменцию за несколько лет до начала болезни
Необъяснимое беспокойство у людей старше 60 лет может говорить о ранней стадии болезни Альцгеймера, заявил доктор Эмер Максуини. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T21:09
2021-09-04T21:43
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Необъяснимое беспокойство у людей старше 60 лет может говорить о ранней стадии болезни Альцгеймера, заявил доктор Эмер Максуини.По словам специалиста, болезненное беспокойство не похоже на "естественную тревогу". При этом она может проявляться задолго до первых очевидных симптомов."Люди с диагностированной болезнью Альцгеймера при опросе часто признавались, что испытывали необъяснимое беспокойство и фиксировали первые случаи потери кратковременной памяти за 18 месяцев или даже за два года до явных проблем", — подчеркнул Максуини.В материале отмечается, что болезнь Альцгеймера влияет в первую очередь на кратковременную память, а проблемы с долговременной памятью развиваются по мере прогрессирования заболевания.В статье также указывается, что это заболевание неизлечимо и нет лекарств, способных остановить его развитие. Однако раннее выявление может сгладить течение болезни.
https://ria.ru/20210807/dementsiya-1744673975.html
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в мире, общество, здоровье - общество, здоровье
21:09 04.09.2021 (обновлено: 21:43 04.09.2021)
 
Назван симптом, указывающий на деменцию за несколько лет до начала болезни

Daily Express: тревожность сигнализирует о развивающейся болезни Альцгеймера

© Depositphotos / olly18Хмурый мужчина
Хмурый мужчина - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Depositphotos / olly18
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Необъяснимое беспокойство у людей старше 60 лет может говорить о ранней стадии болезни Альцгеймера, заявил доктор Эмер Максуини.
"Беспокойство без видимой причины вместе с ранними симптомами потери кратковременной памяти должно насторожить, так как эти симптомы указывают на раннюю стадию деменции", — цитирует его британская газета Daily Express.
По словам специалиста, болезненное беспокойство не похоже на "естественную тревогу". При этом она может проявляться задолго до первых очевидных симптомов.
"Люди с диагностированной болезнью Альцгеймера при опросе часто признавались, что испытывали необъяснимое беспокойство и фиксировали первые случаи потери кратковременной памяти за 18 месяцев или даже за два года до явных проблем", — подчеркнул Максуини.
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В материале отмечается, что болезнь Альцгеймера влияет в первую очередь на кратковременную память, а проблемы с долговременной памятью развиваются по мере прогрессирования заболевания.
В статье также указывается, что это заболевание неизлечимо и нет лекарств, способных остановить его развитие. Однако раннее выявление может сгладить течение болезни.
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