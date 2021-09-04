https://ria.ru/20210904/altsgeymer-1748719519.html

Назван симптом, указывающий на деменцию за несколько лет до начала болезни

Назван симптом, указывающий на деменцию за несколько лет до начала болезни - РИА Новости, 04.09.2021

Назван симптом, указывающий на деменцию за несколько лет до начала болезни

Необъяснимое беспокойство у людей старше 60 лет может говорить о ранней стадии болезни Альцгеймера, заявил доктор Эмер Максуини. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T21:09

2021-09-04T21:09

2021-09-04T21:43

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Необъяснимое беспокойство у людей старше 60 лет может говорить о ранней стадии болезни Альцгеймера, заявил доктор Эмер Максуини.По словам специалиста, болезненное беспокойство не похоже на "естественную тревогу". При этом она может проявляться задолго до первых очевидных симптомов."Люди с диагностированной болезнью Альцгеймера при опросе часто признавались, что испытывали необъяснимое беспокойство и фиксировали первые случаи потери кратковременной памяти за 18 месяцев или даже за два года до явных проблем", — подчеркнул Максуини.В материале отмечается, что болезнь Альцгеймера влияет в первую очередь на кратковременную память, а проблемы с долговременной памятью развиваются по мере прогрессирования заболевания.В статье также указывается, что это заболевание неизлечимо и нет лекарств, способных остановить его развитие. Однако раннее выявление может сгладить течение болезни.

https://ria.ru/20210807/dementsiya-1744673975.html

https://ria.ru/20210420/simptom-1729032412.html

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