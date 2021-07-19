https://ria.ru/20210719/urfu-1740609833.html

Российские ученые нашли способ остановить развитие болезни Альцгеймера

Российские ученые нашли способ остановить развитие болезни Альцгеймера - РИА Новости, 19.07.2021

Российские ученые нашли способ остановить развитие болезни Альцгеймера

Химические соединения, способные остановить дегенерацию нейронов при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и других тяжелых патологиях головного мозга, синтезировали РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T03:00

2021-07-19T03:00

2021-07-19T03:01

наука

россия

университетская наука

навигатор абитуриента

российская академия наук

уральский федеральный университет

екатеринбург

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Химические соединения, способные остановить дегенерацию нейронов при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и других тяжелых патологиях головного мозга, синтезировали ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Исследование опубликовано в журнале European Journal of Medicinal Chemistry.Болезни Альцгеймера и Паркинсона – заболевания головного мозга, при которых постепенная дегенерация нейронов приводит к утрате речи, памяти и мышления. Чаще всего ими страдают люди старше 65 лет. По данным ученых УрФУ, мировое число страдающих только от болезни Альцгеймера на 2010 год оценивалось в 35,6 млн человек, а к 2050 году прогнозируется рост до 115,4 млн.Эффективные препараты для профилактики и лечения недугов этого типа пока не созданы, отметили ученые. Существующие средства направлены лишь на подавление симптомов, но не могут остановить сам процесс нейродегенерации.Ученые УрФУ получили вещества, которые, по их словам, могут обеспечить прорыв в лечении нейродегенеративных патологий. Новые молекулы рядов индолил- и пирролилазинов активируют внутриклеточные механизмы борьбы с одной из главных причин "старческих" болезней мозга – избытком так называемых амилоидных структур, накапливающихся в мозге человека с возрастом."Наши соединения активируют синтез особых белков теплового шока и вызывают их накопление в клетке. Белки этого типа позволяют обезопасить нейрональную ткань от избытка токсичных амилоидов и защитить клетки от различных видов стресса, в том числе – протеотоксического стресса, характерного для нейродегенеративных заболеваний", – рассказала профессор кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Ирина Утепова.Важные преимущества соединений из рядов индолил- и пирролилазинов – выгодная технология синтеза и низкая токсичность, отметили ученые.Полученные соединения были апробированы на клеточных моделях болезни Альцгеймера и вторичных повреждений после черепно-мозговых травм. В обоих случаях новые вещества продемонстрировали существенный терапевтический эффект, повышая выживаемость нейрональных клеток, сообщили авторы работы.Наиболее эффективное соединение было протестировано на живых тканях крыс с вторичными повреждениями после черепно-мозговых травм. По словам ученых, применение пирролилазина в реабилитационной терапии позволило животным избежать появления двигательных нарушений и дегенерации нейронов гиппокампа.В исследовании приняли участие специалисты Института цитологии РАН и Института органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения РАН. Научный коллектив продолжает исследования механизма действия новых соединений и ведет подготовку к их доклиническим испытаниям.

https://ria.ru/20200824/1576093964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, университетская наука, навигатор абитуриента, российская академия наук, уральский федеральный университет, екатеринбург