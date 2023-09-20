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Армения проинформировала международный суд ООН о ситуации в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
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09:05 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/vkarabakhe-1897444159.html
Армения проинформировала международный суд ООН о ситуации в Карабахе
Армения проинформировала международный суд ООН о ситуации в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Армения проинформировала международный суд ООН о ситуации в Карабахе
Армения проинформировала международный суд ООН о последствиях боевых действий Азербайджана в Карабахе, сообщили в офисе представителя страны по международным... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:05
2023-09-20T09:05
в мире
азербайджан
армения
баку
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
оон
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Армения проинформировала международный суд ООН о последствиях боевых действий Азербайджана в Карабахе, сообщили в офисе представителя страны по международным правовым вопросам. "Представитель Армении по международным правовым вопросам уведомил международный суд о последствиях широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном вчера и сегодня против народа Нагорного Карабаха, а также о риске возможных необратимых потерь", - говорится в сообщении на странице представительства в соцсетях. Минобороны Азербайджана ранее в среду сообщило об успешном продолжении локальных антитеррористических мер в Карабахе и уничтожении боевых позиций и военной техники формирований вооруженных сил Армении. Азербайджанское МО во вторник сообщало, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских лиц. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией". В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230920/miting-1897441310.html
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
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в мире, азербайджан, армения, баку, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, оон, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Баку, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев, ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе
Армения проинформировала международный суд ООН о ситуации в Карабахе

Армения проинформировала международный суд ООН о последствиях событий в Карабахе

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
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Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Армения проинформировала международный суд ООН о последствиях боевых действий Азербайджана в Карабахе, сообщили в офисе представителя страны по международным правовым вопросам.
"Представитель Армении по международным правовым вопросам уведомил международный суд о последствиях широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном вчера и сегодня против народа Нагорного Карабаха, а также о риске возможных необратимых потерь", - говорится в сообщении на странице представительства в соцсетях.
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Минобороны Азербайджана ранее в среду сообщило об успешном продолжении локальных антитеррористических мер в Карабахе и уничтожении боевых позиций и военной техники формирований вооруженных сил Армении. Азербайджанское МО во вторник сообщало, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских лиц. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией".
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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В миреАзербайджанАрменияБакуНикол ПашинянВладимир ПутинИльхам АлиевООНСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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