https://ria.ru/20230920/ukraina-1897670241.html
Украину защищают те, кто нарушал целостность Сербии, заявил Вучич
Украину защищают те, кто нарушал целостность Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 20.09.2023
Украину защищают те, кто нарушал целостность Сербии, заявил Вучич
Территориальную целостность Украины на заседании Совбеза ООН в среду агрессивнее всего защищали те страны, кто агрессивнее всего нарушал территориальную... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:27
2023-09-20T22:27
2023-09-20T22:27
в мире
косово
сербия
украина
александр вучич
эди рама
си цзиньпин
нато
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БЕЛГРАД, 20 сен – РИА Новости. Территориальную целостность Украины на заседании Совбеза ООН в среду агрессивнее всего защищали те страны, кто агрессивнее всего нарушал территориальную целостность Сербии по вопросу Косово и Метохии, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства 18-22 сентября находится в Нью-Йорке, где участвует в работе Генеральной ассамблеи ООН. В среду Совбез ООН под председательством премьера Албании Эди Рамы обсуждал, в том числе, ситуации на Украине и в Косово. "Сегодня на заседании Совбеза агрессивнее всего по вопросу защиты территориальной целостности Украины были те, кто агрессивнее всего нарушал целостность Сербии. Парадоксально, иногда даже смешно звучит, но это так", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии. Он заявил, что Белград запросит проведения специального заседания Совбеза ООН по вопросу Косово и Метохии. "Ожидаем смены председательствующего Совбеза, Бразилия с 1 октября. В зависимости от того, когда будет назначено заседание по (миссии ООН в Косово – ред.) UNMIK, будем запрашивать дату заседания Совбеза", - указал сербский лидер. Он добавил, что будет лично присутствовать на обоих заседаниях, если они не совпадут по времени с планируемой осенью поездкой в КНР и встречей с Си Цзиньпином. Косовоалбанская полиция в среду задержала трех сербов, одному из которых 70 лет, в разных муниципалитетах на севере края. Они были доставлены в отделение полиции в Приштине, старшему затем потребовалась медицинская помощь. Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштине за это время произошли 22 инцидента на национальной почве. Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, косово, сербия, украина, александр вучич, эди рама, си цзиньпин, нато, евросоюз, оон
В мире, Косово, Сербия, Украина, Александр Вучич, Эди Рама, Си Цзиньпин, НАТО, Евросоюз, ООН
Украину защищают те, кто нарушал целостность Сербии, заявил Вучич
Вучич: целостность Украины в ООН защищают те, кто нарушал целостность Сербии
БЕЛГРАД, 20 сен – РИА Новости. Территориальную целостность Украины на заседании Совбеза ООН в среду агрессивнее всего защищали те страны, кто агрессивнее всего нарушал территориальную целостность Сербии по вопросу Косово и Метохии, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства 18-22 сентября находится в Нью-Йорке, где участвует в работе Генеральной ассамблеи ООН. В среду Совбез ООН под председательством премьера Албании Эди Рамы обсуждал, в том числе, ситуации на Украине и в Косово.
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"Сегодня на заседании Совбеза агрессивнее всего по вопросу защиты территориальной целостности Украины были те, кто агрессивнее всего нарушал целостность Сербии. Парадоксально, иногда даже смешно звучит, но это так", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Он заявил, что Белград запросит проведения специального заседания Совбеза ООН по вопросу Косово и Метохии.
"Ожидаем смены председательствующего Совбеза, Бразилия с 1 октября. В зависимости от того, когда будет назначено заседание по (миссии ООН в Косово – ред.) UNMIK, будем запрашивать дату заседания Совбеза", - указал сербский лидер.
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Он добавил, что будет лично присутствовать на обоих заседаниях, если они не совпадут по времени с планируемой осенью поездкой в КНР и встречей с Си Цзиньпином.
Косовоалбанская полиция в среду задержала трех сербов, одному из которых 70 лет, в разных муниципалитетах на севере края. Они были доставлены в отделение полиции в Приштине, старшему затем потребовалась медицинская помощь.
Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштине за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.
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Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
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