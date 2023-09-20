https://ria.ru/20230920/stoimost-1897436618.html

Правительство подсчитало стоимость создания четырех ВСМ

Правительство подсчитало стоимость создания четырех ВСМ - РИА Новости, 20.09.2023

Правительство подсчитало стоимость создания четырех ВСМ

Правительство оценило создание четырех высокоскоростных железных дорог (ВСМ), про которые в августе говорил президент России Владимир Путин, почти в 11... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T07:32

2023-09-20T07:32

2023-09-20T08:59

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технологии

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Правительство оценило создание четырех высокоскоростных железных дорог (ВСМ), про которые в августе говорил президент России Владимир Путин, почти в 11 триллионов рублей, пишет газета "Коммерсант". Глава РЖД Олег Белозеров 17 августа на открытии движения по МЦД-3 попросил Путина поддержать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Президент поддержал строительство пилотной ВСМ между Москвой и Петербургом, а также обозначил еще ряд направлений: от Москвы в Казань и уральские регионы, в Адлер и даже в Минск. Предложил глава государства подумать и о включении в эту систему Луганска и Донецка. "Четыре дороги, включая пилотную ВСМ Москва — Петербург, но без упомянутых президентом путей до Луганска и Донецка, правительство оценило в 10,8 триллиона рублей <…> Такие расчеты содержатся в презентации стратегии развития инфраструктуры до 2030 года, которую видел "Ъ" (в аппарате профильного вице-премьера Марата Хуснуллина от комментариев отказались)", — пишет в среду "Коммерсант". Согласно документу, в дополнение к ранее звучавшей оценке инвестиций в ВСМ Москва — Петербург (1,7 триллиона рублей без учета стоимости входов в столицы) ВСМ Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер оценивается в 3,2 триллиона рублей с сокращением времени в пути между конечными точками в три раза — до семи часов 50 минут. ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург оценивается в 4 триллиона рублей (в 3,6 раза быстрее, до шести часов 36 минут), а Москва — Смоленск — Минск — в 1,9 триллиона рублей (в 2,3 раза, до трех часов четырех минут). "Расчеты по обозначенному президентом продлению трасс до новых территорий не приводятся. Впрочем, оценки стоимости (в ценах 2030 года) сделаны на базе стоимости одного километра ВСМ Москва — Петербург, то есть не являются точными", — отмечает газета. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет.

https://ria.ru/20230825/vsm-1892177325.html

https://ria.ru/20230817/magistral-1890697100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, технологии, ржд