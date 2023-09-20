https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897667494.html

Спецоперация, 20 сентября: посла Украины вызвали в Польшу из-за Зеленского

Спецоперация, 20 сентября: посла Украины вызвали в Польшу из-за Зеленского - РИА Новости, 20.09.2023

Спецоперация, 20 сентября: посла Украины вызвали в Польшу из-за Зеленского

О зерновом скандале между Польшей и Украиной, ходе спецоперации и льготах для детей российских военнослужащих — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T22:12

2023-09-20T22:12

2023-09-20T22:32

специальная военная операция на украине

россия

польша

украина

олег николенко

владимир зеленский

михаил мишустин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. О зерновом скандале между Польшей и Украиной, ходе спецоперации и льготах для детей российских военнослужащих — в материале РИА Новости.Скандал между Польшей и УкраинойЕсли киевские власти будут развивать конфликт в аграрном секторе, то Польша может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Так, Владимир Зеленский заявил, что некоторые друзья Украины в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для России.После этого посла Украины в Варшаве Василия Зварыча вызвали в МИД Польши. Там он разъяснил позицию киевского режима о неприемлемости польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Олег Николенко. Он также призвал "польских друзей отбросить эмоции", указав, что Киев предложил конструктивный путь решения зерновой проблемы.В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что обострение отношений между указанными странами вряд ли повлияет на военные поставки ВСУ.Варшава продолжит поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, несмотря на зерновой скандал, заявил вице-премьер, председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский. Ход операцииАтаки ВСУМужчина погиб после попадания снаряда в движущийся автомобиль при повторном обстреле украинскими войсками села Максимовка в Белгородской области, еще один мирный житель получил осколочные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Система ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь, заявил глава города Михаил Развожаев. В РоссииРабочая группа по спецоперации направила президенту Владимиру Путину доклад, в котором предлагается автоматически продлевать военным срок паспортов на период службы, а также предоставлять льготы их детям при поступлении в средние профессиональные образовательные учреждения, сообщил руководитель рабочей группы, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Планы по обеспечению российских войск выполняются в полном объеме, в некоторых случаях с опережением, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Производство ключевых видов боевой техники выросло вдвое, отметил он.

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

россия

польша

украина

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