Спецоперация, 20 сентября: посла Украины вызвали в Польшу из-за Зеленского
МИД Польши: посла Украины вызвали в Варшаву из-за заявлений Зеленского
Флаг Польши. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. О зерновом скандале между Польшей и Украиной, ходе спецоперации и льготах для детей российских военнослужащих — в материале РИА Новости.
Скандал между Польшей и Украиной
Если киевские власти будут развивать конфликт в аграрном секторе, то Польша может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Так, Владимир Зеленский заявил, что некоторые друзья Украины в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для России.
После этого посла Украины в Варшаве Василия Зварыча вызвали в МИД Польши. Там он разъяснил позицию киевского режима о неприемлемости польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Олег Николенко.
Он также призвал "польских друзей отбросить эмоции", указав, что Киев предложил конструктивный путь решения зерновой проблемы.
В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что обострение отношений между указанными странами вряд ли повлияет на военные поставки ВСУ.
Варшава продолжит поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, несмотря на зерновой скандал, заявил вице-премьер, председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский.
Ход операции
- Ситуация в селе Работино на Запорожском направлении начинает стабилизироваться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин;
- Российские войска отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери армии противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными и шесть единиц техники, сообщило Минобороны;
- Российские истребители и беспилотник за сутки уничтожили украинский бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской областях;
- На Херсонском направлении уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ, потери украинской армии превысили 60 боевиков;
- На Донецком и Запорожском направлениях украинские войска потеряли около 210 военнослужащих, отражены восемь атак штурмовиков противника;
- На Купянском направлении российские военные уничтожили более 65 украинских солдат, американский ЗРК M1097 Avenger и самоходку М109 Paladin;
- На Южнодонецком направлении российские войска отбили атаку ВСУ, пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы, а также поразили скопления живой силы и техники — противник потерял до 135 военнослужащих и четыре единицы техники.
Атаки ВСУ
Мужчина погиб после попадания снаряда в движущийся автомобиль при повторном обстреле украинскими войсками села Максимовка в Белгородской области, еще один мирный житель получил осколочные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Система ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь, заявил глава города Михаил Развожаев.
В России
Рабочая группа по спецоперации направила президенту Владимиру Путину доклад, в котором предлагается автоматически продлевать военным срок паспортов на период службы, а также предоставлять льготы их детям при поступлении в средние профессиональные образовательные учреждения, сообщил руководитель рабочей группы, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Планы по обеспечению российских войск выполняются в полном объеме, в некоторых случаях с опережением, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
Производство ключевых видов боевой техники выросло вдвое, отметил он.