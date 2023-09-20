Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 20 сентября: посла Украины вызвали в Польшу из-за Зеленского - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 20.09.2023 (обновлено: 22:32 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897667494.html
Спецоперация, 20 сентября: посла Украины вызвали в Польшу из-за Зеленского
Спецоперация, 20 сентября: посла Украины вызвали в Польшу из-за Зеленского - РИА Новости, 20.09.2023
Спецоперация, 20 сентября: посла Украины вызвали в Польшу из-за Зеленского
О зерновом скандале между Польшей и Украиной, ходе спецоперации и льготах для детей российских военнослужащих — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:12
2023-09-20T22:32
специальная военная операция на украине
россия
польша
украина
олег николенко
владимир зеленский
михаил мишустин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. О зерновом скандале между Польшей и Украиной, ходе спецоперации и льготах для детей российских военнослужащих — в материале РИА Новости.Скандал между Польшей и УкраинойЕсли киевские власти будут развивать конфликт в аграрном секторе, то Польша может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Так, Владимир Зеленский заявил, что некоторые друзья Украины в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для России.После этого посла Украины в Варшаве Василия Зварыча вызвали в МИД Польши. Там он разъяснил позицию киевского режима о неприемлемости польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Олег Николенко. Он также призвал "польских друзей отбросить эмоции", указав, что Киев предложил конструктивный путь решения зерновой проблемы.В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что обострение отношений между указанными странами вряд ли повлияет на военные поставки ВСУ.Варшава продолжит поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, несмотря на зерновой скандал, заявил вице-премьер, председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский. Ход операцииАтаки ВСУМужчина погиб после попадания снаряда в движущийся автомобиль при повторном обстреле украинскими войсками села Максимовка в Белгородской области, еще один мирный житель получил осколочные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Система ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь, заявил глава города Михаил Развожаев. В РоссииРабочая группа по спецоперации направила президенту Владимиру Путину доклад, в котором предлагается автоматически продлевать военным срок паспортов на период службы, а также предоставлять льготы их детям при поступлении в средние профессиональные образовательные учреждения, сообщил руководитель рабочей группы, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Планы по обеспечению российских войск выполняются в полном объеме, в некоторых случаях с опережением, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Производство ключевых видов боевой техники выросло вдвое, отметил он.
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
россия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, украина, олег николенко, владимир зеленский, михаил мишустин, вооруженные силы украины, совет федерации рф, единая россия, миг-29, су-24м, зерновая сделка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Польша, Украина, Олег Николенко, Владимир Зеленский, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Единая Россия, МиГ-29, Су-24М, Зерновая сделка
Спецоперация, 20 сентября: посла Украины вызвали в Польшу из-за Зеленского

МИД Польши: посла Украины вызвали в Варшаву из-за заявлений Зеленского

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Флаг Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. О зерновом скандале между Польшей и Украиной, ходе спецоперации и льготах для детей российских военнослужащих — в материале РИА Новости.

Скандал между Польшей и Украиной

Если киевские власти будут развивать конфликт в аграрном секторе, то Польша может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Так, Владимир Зеленский заявил, что некоторые друзья Украины в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для России.
После этого посла Украины в Варшаве Василия Зварыча вызвали в МИД Польши. Там он разъяснил позицию киевского режима о неприемлемости польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Олег Николенко.
Он также призвал "польских друзей отбросить эмоции", указав, что Киев предложил конструктивный путь решения зерновой проблемы.
В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что обострение отношений между указанными странами вряд ли повлияет на военные поставки ВСУ.
Варшава продолжит поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, несмотря на зерновой скандал, заявил вице-премьер, председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский.
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Жертвой польско-польской войны стала Украина
18 сентября, 08:00

Ход операции

  • Ситуация в селе Работино на Запорожском направлении начинает стабилизироваться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин;
  • Российские войска отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери армии противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными и шесть единиц техники, сообщило Минобороны;
  • Российские истребители и беспилотник за сутки уничтожили украинский бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской областях;
  • На Херсонском направлении уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ, потери украинской армии превысили 60 боевиков;
  • На Донецком и Запорожском направлениях украинские войска потеряли около 210 военнослужащих, отражены восемь атак штурмовиков противника;
  • На Купянском направлении российские военные уничтожили более 65 украинских солдат, американский ЗРК M1097 Avenger и самоходку М109 Paladin;
  • На Южнодонецком направлении российские войска отбили атаку ВСУ, пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы, а также поразили скопления живой силы и техники — противник потерял до 135 военнослужащих и четыре единицы техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2023Посмотреть

Атаки ВСУ

Мужчина погиб после попадания снаряда в движущийся автомобиль при повторном обстреле украинскими войсками села Максимовка в Белгородской области, еще один мирный житель получил осколочные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Система ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь, заявил глава города Михаил Развожаев.

В России

Рабочая группа по спецоперации направила президенту Владимиру Путину доклад, в котором предлагается автоматически продлевать военным срок паспортов на период службы, а также предоставлять льготы их детям при поступлении в средние профессиональные образовательные учреждения, сообщил руководитель рабочей группы, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Планы по обеспечению российских войск выполняются в полном объеме, в некоторых случаях с опережением, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
Производство ключевых видов боевой техники выросло вдвое, отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Запад намекнул, чем закончится история Зеленского
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПольшаУкраинаОлег НиколенкоВладимир ЗеленскийМихаил МишустинВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФЕдиная РоссияМиГ-29Су-24МЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала