Рейтинг@Mail.ru
Сечин, Миллер и Кудрин участвуют в заседании совета Мариинки - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/sovet-1897602101.html
Сечин, Миллер и Кудрин участвуют в заседании совета Мариинки
Сечин, Миллер и Кудрин участвуют в заседании совета Мариинки - РИА Новости, 20.09.2023
Сечин, Миллер и Кудрин участвуют в заседании совета Мариинки
Глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин и глава Сбера Герман Греф принимают... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:14
2023-09-20T17:14
экономика
россия
санкт-петербург
алексей миллер
алексей кудрин
игорь сечин
яндекс
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597534926_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_29c22d6236f42eafb4aaa0c51638482b.jpg
СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин и глава Сбера Герман Греф принимают участие в заседании попечительского совета Мариинского театра, которое проводит президент РФ Владимир Путин. На встречу приглашены также министр культуры Ольга Любимова, худрук Мариинки Валерий Гергиев, советник президента РФ Владимир Толстой, глава РЖД Олег Белозеров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава "Балтики" Таймураз Боллоев, председатель совета директоров Благотворительного фонда "Самфар" Михаил Гуцериев, председатель правления "Алросы" Павел Маринычев, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.
https://ria.ru/20230919/vstrecha-1897263602.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597534926_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_d7dfc7c65d1afaa4d5ebe1dccdca4b09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкт-петербург, алексей миллер, алексей кудрин, игорь сечин, яндекс, газпром, роснефть
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Алексей Миллер, Алексей Кудрин, Игорь Сечин, Яндекс, Газпром, Роснефть
Сечин, Миллер и Кудрин участвуют в заседании совета Мариинки

Сечин, Миллер, Кудрин участвуют в заседании попечительского совета Мариинки

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Игорь Сечин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин и глава Сбера Герман Греф принимают участие в заседании попечительского совета Мариинского театра, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
На встречу приглашены также министр культуры Ольга Любимова, худрук Мариинки Валерий Гергиев, советник президента РФ Владимир Толстой, глава РЖД Олег Белозеров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава "Балтики" Таймураз Боллоев, председатель совета директоров Благотворительного фонда "Самфар" Михаил Гуцериев, председатель правления "Алросы" Павел Маринычев, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Путин встретится с членами попечительского совета Мариинского театра
19 сентября, 15:09
 
ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургАлексей МиллерАлексей КудринИгорь СечинЯндексГазпромРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала