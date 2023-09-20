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Сечин, Миллер и Кудрин участвуют в заседании совета Мариинки

Сечин, Миллер и Кудрин участвуют в заседании совета Мариинки - РИА Новости, 20.09.2023

Сечин, Миллер и Кудрин участвуют в заседании совета Мариинки

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин и глава Сбера Герман Греф принимают... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:14

2023-09-20T17:14

2023-09-20T17:14

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СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин и глава Сбера Герман Греф принимают участие в заседании попечительского совета Мариинского театра, которое проводит президент РФ Владимир Путин. На встречу приглашены также министр культуры Ольга Любимова, худрук Мариинки Валерий Гергиев, советник президента РФ Владимир Толстой, глава РЖД Олег Белозеров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава "Балтики" Таймураз Боллоев, председатель совета директоров Благотворительного фонда "Самфар" Михаил Гуцериев, председатель правления "Алросы" Павел Маринычев, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.

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экономика, россия, санкт-петербург, алексей миллер, алексей кудрин, игорь сечин, яндекс, газпром, роснефть