https://ria.ru/20230920/serbiya-1897560653.html

СМИ: Сербия получила второй пожарный вертолет Ка-32 из России

СМИ: Сербия получила второй пожарный вертолет Ка-32 из России - РИА Новости, 20.09.2023

СМИ: Сербия получила второй пожарный вертолет Ка-32 из России

Второй пожарный вертолет Ка-32 прибыл из России в Сербию, сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на собственный источник. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:19

2023-09-20T15:19

2023-09-20T15:20

в мире

здоровье - общество

россия

сербия

александр вучич

никола тесла

александр вулин

ка-32

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876185716_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_55f0977eb193ea8782c125b4638fac6a.jpg

БЕЛГРАД, 20 сен – РИА Новости. Второй пожарный вертолет Ка-32 прибыл из России в Сербию, сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на собственный источник. Глава сербского государства Александр Вучич сообщил в июне, что второй противопожарный вертолет Ка-32 скоро прибудет из России и станет преимуществом при пожарах, где спасет жизни и имущество граждан Сербии, а также, если потребуется, поможет соседям. "Вертолет "Камов" Ка-32 прибыл во вторник в 21.00 (22.00 мск) в аэропорт "Никола Тесла", - сообщило издание. Тогдашний глава МВД Сербии Александр Вулин и посол России Александр Боцан-Харченко осмотрели в конце октября 2022 года в действии пожарный вертолёт Ка-32, полученный из РФ. Власти Сербии ранее неоднократно сообщали, что ожидают поставку из России двух Ка-32 по контракту.

https://ria.ru/20230911/vuchich-1895617116.html

https://ria.ru/20230919/sanktsii-1897400157.html

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, россия, сербия, александр вучич, никола тесла, александр вулин, ка-32