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СМИ: Сербия получила второй пожарный вертолет Ка-32 из России - РИА Новости, 20.09.2023
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15:19 20.09.2023 (обновлено: 15:20 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/serbiya-1897560653.html
СМИ: Сербия получила второй пожарный вертолет Ка-32 из России
СМИ: Сербия получила второй пожарный вертолет Ка-32 из России - РИА Новости, 20.09.2023
СМИ: Сербия получила второй пожарный вертолет Ка-32 из России
Второй пожарный вертолет Ка-32 прибыл из России в Сербию, сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на собственный источник. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:19
2023-09-20T15:20
в мире
здоровье - общество
россия
сербия
александр вучич
никола тесла
александр вулин
ка-32
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БЕЛГРАД, 20 сен – РИА Новости. Второй пожарный вертолет Ка-32 прибыл из России в Сербию, сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на собственный источник. Глава сербского государства Александр Вучич сообщил в июне, что второй противопожарный вертолет Ка-32 скоро прибудет из России и станет преимуществом при пожарах, где спасет жизни и имущество граждан Сербии, а также, если потребуется, поможет соседям. "Вертолет "Камов" Ка-32 прибыл во вторник в 21.00 (22.00 мск) в аэропорт "Никола Тесла", - сообщило издание. Тогдашний глава МВД Сербии Александр Вулин и посол России Александр Боцан-Харченко осмотрели в конце октября 2022 года в действии пожарный вертолёт Ка-32, полученный из РФ. Власти Сербии ранее неоднократно сообщали, что ожидают поставку из России двух Ка-32 по контракту.
https://ria.ru/20230911/vuchich-1895617116.html
https://ria.ru/20230919/sanktsii-1897400157.html
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в мире, здоровье - общество, россия, сербия, александр вучич, никола тесла, александр вулин, ка-32
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Сербия, Александр Вучич, Никола Тесла, Александр Вулин, Ка-32
СМИ: Сербия получила второй пожарный вертолет Ка-32 из России

Вечерне новости: Сербия получила второй пожарный вертолет Ка-32 из России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПодъем людей из водоема с помощью вертолета Ка-32
Подъем людей из водоема с помощью вертолета Ка-32 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Подъем людей из водоема с помощью вертолета Ка-32. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 сен – РИА Новости. Второй пожарный вертолет Ка-32 прибыл из России в Сербию, сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на собственный источник.
Глава сербского государства Александр Вучич сообщил в июне, что второй противопожарный вертолет Ка-32 скоро прибудет из России и станет преимуществом при пожарах, где спасет жизни и имущество граждан Сербии, а также, если потребуется, поможет соседям.
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"Вертолет "Камов" Ка-32 прибыл во вторник в 21.00 (22.00 мск) в аэропорт "Никола Тесла", - сообщило издание.
Тогдашний глава МВД Сербии Александр Вулин и посол России Александр Боцан-Харченко осмотрели в конце октября 2022 года в действии пожарный вертолёт Ка-32, полученный из РФ. Власти Сербии ранее неоднократно сообщали, что ожидают поставку из России двух Ка-32 по контракту.
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В миреЗдоровье - ОбществоРоссияСербияАлександр ВучичНикола ТеслаАлександр ВулинКа-32
 
 
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