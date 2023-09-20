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В РПЦ высказались о возможности встречи патриарха Кирилла и папы римского - РИА Новости, 20.09.2023
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Религия
 
19:24 20.09.2023 (обновлено: 19:30 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/rpts-1897639735.html
В РПЦ высказались о возможности встречи патриарха Кирилла и папы римского
В РПЦ высказались о возможности встречи патриарха Кирилла и папы римского - РИА Новости, 20.09.2023
В РПЦ высказались о возможности встречи патриарха Кирилла и папы римского
Русская православная церковь открыта к возможности новой встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском, но в настоящее время... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:24
2023-09-20T19:30
религия
гавана
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Русская православная церковь открыта к возможности новой встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском, но в настоящее время инициативы в этом отношении стоит ожидать от Ватикана, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.Папа Римский Франциск выразил надежду, что его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване будет не последней, сообщил накануне РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, который в понедельник вручил верительные грамоты понтифику."В Русской православной церкви сохраняется принципиальная открытость к возможности новой встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. Конечно, такая встреча должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы быть результативной. У нас существуют и поддерживаются в рабочем состоянии установленные каналы такого взаимодействия, осуществляемого со стороны Русской православной церкви через Отдел внешних церковных связей. Насколько я понимаю, в настоящее время инициативных шагов для возможного рассмотрения следует ожидать от ватиканской стороны", – сказал Балашов РИА Новости.Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.
https://ria.ru/20230919/inostrantsy-1897256462.html
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гавана, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, религия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Гавана, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Римско-католическая церковь, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
В РПЦ высказались о возможности встречи патриарха Кирилла и папы римского

Советник патриарха: инициативы встречи с папой Римским нужно ждать от Ватикана

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Русская православная церковь открыта к возможности новой встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском, но в настоящее время инициативы в этом отношении стоит ожидать от Ватикана, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Папа Римский Франциск выразил надежду, что его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване будет не последней, сообщил накануне РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, который в понедельник вручил верительные грамоты понтифику.
"В Русской православной церкви сохраняется принципиальная открытость к возможности новой встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. Конечно, такая встреча должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы быть результативной. У нас существуют и поддерживаются в рабочем состоянии установленные каналы такого взаимодействия, осуществляемого со стороны Русской православной церкви через Отдел внешних церковных связей. Насколько я понимаю, в настоящее время инициативных шагов для возможного рассмотрения следует ожидать от ватиканской стороны", – сказал Балашов РИА Новости.
Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.
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РелигияГаванаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Римско-католическая церковьРелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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