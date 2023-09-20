В РПЦ высказались о возможности встречи патриарха Кирилла и папы римского
Советник патриарха: инициативы встречи с папой Римским нужно ждать от Ватикана
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Русская православная церковь открыта к возможности новой встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском, но в настоящее время инициативы в этом отношении стоит ожидать от Ватикана, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Папа Римский Франциск выразил надежду, что его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване будет не последней, сообщил накануне РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, который в понедельник вручил верительные грамоты понтифику.
"В Русской православной церкви сохраняется принципиальная открытость к возможности новой встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. Конечно, такая встреча должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы быть результативной. У нас существуют и поддерживаются в рабочем состоянии установленные каналы такого взаимодействия, осуществляемого со стороны Русской православной церкви через Отдел внешних церковных связей. Насколько я понимаю, в настоящее время инициативных шагов для возможного рассмотрения следует ожидать от ватиканской стороны", – сказал Балашов РИА Новости.
Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.