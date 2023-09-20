https://ria.ru/20230920/rpts-1897639735.html

В РПЦ высказались о возможности встречи патриарха Кирилла и папы римского

В РПЦ высказались о возможности встречи патриарха Кирилла и папы римского - РИА Новости, 20.09.2023

В РПЦ высказались о возможности встречи патриарха Кирилла и папы римского

Русская православная церковь открыта к возможности новой встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском, но в настоящее время... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T19:24

2023-09-20T19:24

2023-09-20T19:30

религия

гавана

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Русская православная церковь открыта к возможности новой встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском, но в настоящее время инициативы в этом отношении стоит ожидать от Ватикана, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.Папа Римский Франциск выразил надежду, что его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване будет не последней, сообщил накануне РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, который в понедельник вручил верительные грамоты понтифику."В Русской православной церкви сохраняется принципиальная открытость к возможности новой встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. Конечно, такая встреча должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы быть результативной. У нас существуют и поддерживаются в рабочем состоянии установленные каналы такого взаимодействия, осуществляемого со стороны Русской православной церкви через Отдел внешних церковных связей. Насколько я понимаю, в настоящее время инициативных шагов для возможного рассмотрения следует ожидать от ватиканской стороны", – сказал Балашов РИА Новости.Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.

https://ria.ru/20230919/inostrantsy-1897256462.html

гавана

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

гавана, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, религия, патриарх кирилл (владимир гундяев)