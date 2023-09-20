https://ria.ru/20230920/putin-1897537812.html

Путин заявил, что Россия и Китай выступают за многополярный мир

Путин заявил, что Россия и Китай выступают за многополярный мир - РИА Новости, 20.09.2023

Путин заявил, что Россия и Китай выступают за многополярный мир

Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира, это подтвердил последний визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ, заявил российский... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:14

2023-09-20T14:14

2023-09-20T14:32

китай

россия

санкт-петербург

си цзиньпин

ван и (политик)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897542484_0:193:3018:1891_1920x0_80_0_0_3179255648040dd5ccde1d6c7af355cd.jpg

СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира, это подтвердил последний визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ, заявил российский президент Владимир Путин. "Он (визит - ред.) дал хороший импульс развитию двусторонних связей. Это касается международных дел. Мы здесь выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел, которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу", - сказал Путин в ходе встречи с членом политбюро ЦК КПК, главой МИД Китая Ван И. Президент РФ добавил, что в последний раз председатель КНР был в России в феврале этого года. "Он (визит) прошел сразу после избрания товарища Си Цзиньпина председателем КНР. Это был важный знак доверия и высокого уровня наших отношений. Мы это хорошо понимаем. Должен сказать, что этот визит был успешным. Мы видим это по результатам нашего взаимодействия", - сказал Путин. Российский лидер выразил надежду, что в ходе нынешнего визита в Санкт-Петербург Ван И сможет посмотреть город, полюбоваться его красотами и историческими ценностями.

https://ria.ru/20230920/putin-1897533827.html

https://ria.ru/20230919/kitay-1897233336.html

китай

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, санкт-петербург, си цзиньпин, ван и (политик), владимир путин