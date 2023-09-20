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Путин заявил, что Россия и Китай выступают за многополярный мир - РИА Новости, 20.09.2023
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14:14 20.09.2023 (обновлено: 14:32 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/putin-1897537812.html
Путин заявил, что Россия и Китай выступают за многополярный мир
Путин заявил, что Россия и Китай выступают за многополярный мир - РИА Новости, 20.09.2023
Путин заявил, что Россия и Китай выступают за многополярный мир
Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира, это подтвердил последний визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ, заявил российский... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:14
2023-09-20T14:32
китай
россия
санкт-петербург
си цзиньпин
ван и (политик)
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира, это подтвердил последний визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ, заявил российский президент Владимир Путин. "Он (визит - ред.) дал хороший импульс развитию двусторонних связей. Это касается международных дел. Мы здесь выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел, которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу", - сказал Путин в ходе встречи с членом политбюро ЦК КПК, главой МИД Китая Ван И. Президент РФ добавил, что в последний раз председатель КНР был в России в феврале этого года. "Он (визит) прошел сразу после избрания товарища Си Цзиньпина председателем КНР. Это был важный знак доверия и высокого уровня наших отношений. Мы это хорошо понимаем. Должен сказать, что этот визит был успешным. Мы видим это по результатам нашего взаимодействия", - сказал Путин. Российский лидер выразил надежду, что в ходе нынешнего визита в Санкт-Петербург Ван И сможет посмотреть город, полюбоваться его красотами и историческими ценностями.
https://ria.ru/20230920/putin-1897533827.html
https://ria.ru/20230919/kitay-1897233336.html
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китай, россия, санкт-петербург, си цзиньпин, ван и (политик), владимир путин
Китай, Россия, Санкт-Петербург, Си Цзиньпин, Ван И (политик), Владимир Путин
Путин заявил, что Россия и Китай выступают за многополярный мир

Путин: РФ и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2023
Президент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2023
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СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира, это подтвердил последний визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ, заявил российский президент Владимир Путин.
"Он (визит - ред.) дал хороший импульс развитию двусторонних связей. Это касается международных дел. Мы здесь выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел, которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу", - сказал Путин в ходе встречи с членом политбюро ЦК КПК, главой МИД Китая Ван И.
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Президент РФ добавил, что в последний раз председатель КНР был в России в феврале этого года.
"Он (визит) прошел сразу после избрания товарища Си Цзиньпина председателем КНР. Это был важный знак доверия и высокого уровня наших отношений. Мы это хорошо понимаем. Должен сказать, что этот визит был успешным. Мы видим это по результатам нашего взаимодействия", - сказал Путин.
Российский лидер выразил надежду, что в ходе нынешнего визита в Санкт-Петербург Ван И сможет посмотреть город, полюбоваться его красотами и историческими ценностями.
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