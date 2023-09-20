Путин заявил, что Россия и Китай выступают за многополярный мир
Путин: РФ и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2023
Президент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2023
СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира, это подтвердил последний визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ, заявил российский президент Владимир Путин.
"Он (визит - ред.) дал хороший импульс развитию двусторонних связей. Это касается международных дел. Мы здесь выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел, которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу", - сказал Путин в ходе встречи с членом политбюро ЦК КПК, главой МИД Китая Ван И.
Президент РФ добавил, что в последний раз председатель КНР был в России в феврале этого года.
"Он (визит) прошел сразу после избрания товарища Си Цзиньпина председателем КНР. Это был важный знак доверия и высокого уровня наших отношений. Мы это хорошо понимаем. Должен сказать, что этот визит был успешным. Мы видим это по результатам нашего взаимодействия", - сказал Путин.
Российский лидер выразил надежду, что в ходе нынешнего визита в Санкт-Петербург Ван И сможет посмотреть город, полюбоваться его красотами и историческими ценностями.