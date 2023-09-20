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Песков заявил, что де-юре действия Азербайджана в Карабахе законны - РИА Новости, 20.09.2023
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12:08 20.09.2023 (обновлено: 12:18 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/peskov-1897500753.html
Песков заявил, что де-юре действия Азербайджана в Карабахе законны
Песков заявил, что де-юре действия Азербайджана в Карабахе законны - РИА Новости, 20.09.2023
Песков заявил, что де-юре действия Азербайджана в Карабахе законны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил, что де-юре речь идет о действиях Азербайджана на своей... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:08
2023-09-20T12:18
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
дмитрий песков
в мире
россия
нагорный карабах
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил, что де-юре речь идет о действиях Азербайджана на своей территории.Пескову во время общения с журналистами был задан вопрос о заявлении секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряня, который обвинил Россию в невыполнении обязательств по защите Нагорного Карабаха."Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории. Поэтому подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными. Ни на чем не основанными", - сказал Песков.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897309239.html
https://ria.ru/20230920/peskov-1897501705.html
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азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, дмитрий песков, в мире, россия, нагорный карабах
Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Дмитрий Песков, В мире, Россия, Нагорный Карабах
Песков заявил, что де-юре действия Азербайджана в Карабахе законны

Песков: де-юре в Карабахе идет речь о действиях Азербайджана на своей территории

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил, что де-юре речь идет о действиях Азербайджана на своей территории.
Пескову во время общения с журналистами был задан вопрос о заявлении секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряня, который обвинил Россию в невыполнении обязательств по защите Нагорного Карабаха.
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"Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории. Поэтому подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными. Ни на чем не основанными", - сказал Песков.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
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АзербайджанСитуация в Нагорном КарабахеДмитрий ПесковВ миреРоссияНагорный Карабах
 
 
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