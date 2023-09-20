https://ria.ru/20230920/papa-1897476976.html

Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Карабахе

Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023

Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Карабахе

Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и поиску мирных решений ради блага людей. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:02

2023-09-20T11:02

2023-09-20T11:09

в мире

папа римский

ситуация в нагорном карабахе

здоровье - общество

россия

нагорный карабах

азербайджан

франциск (хорхе марио бергольо)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355672_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_dd51e9a72d78699fe433a7a4a63478b6.jpg

ВАТИКАН, 20 сен – РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и поиску мирных решений ради блага людей."Вчера я узнал о тревожных новостях из Нагорного Карабаха, где уже критическая гуманитарная ситуация ухудшилась из-за вооруженных столкновений. Я призываю все вовлеченные стороны и международное сообщество с тем, чтобы орудия замолчали и были предприняты все усилия для поиска мирных решений ради блага людей и уважения человеческого достоинства", - сказал папа Римский в ходе всеобщей аудиенции на ватиканской площади Святого Петра.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896990706.html

https://ria.ru/20230918/papa-1896993674.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, папа римский, ситуация в нагорном карабахе, здоровье - общество, россия, нагорный карабах, азербайджан, франциск (хорхе марио бергольо)