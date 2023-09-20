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Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
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Религия
 
11:02 20.09.2023 (обновлено: 11:09 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/papa-1897476976.html
Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Карабахе
Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Карабахе
Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и поиску мирных решений ради блага людей. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:02
2023-09-20T11:09
в мире
папа римский
ситуация в нагорном карабахе
здоровье - общество
россия
нагорный карабах
азербайджан
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 20 сен – РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и поиску мирных решений ради блага людей."Вчера я узнал о тревожных новостях из Нагорного Карабаха, где уже критическая гуманитарная ситуация ухудшилась из-за вооруженных столкновений. Я призываю все вовлеченные стороны и международное сообщество с тем, чтобы орудия замолчали и были предприняты все усилия для поиска мирных решений ради блага людей и уважения человеческого достоинства", - сказал папа Римский в ходе всеобщей аудиенции на ватиканской площади Святого Петра.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896990706.html
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в мире, папа римский, ситуация в нагорном карабахе, здоровье - общество, россия, нагорный карабах, азербайджан, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Папа Римский, Ситуация в Нагорном Карабахе, Здоровье - Общество, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Религия
Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Карабахе

Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Карабахе и переговорам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 20 сен – РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и поиску мирных решений ради блага людей.
"Вчера я узнал о тревожных новостях из Нагорного Карабаха, где уже критическая гуманитарная ситуация ухудшилась из-за вооруженных столкновений. Я призываю все вовлеченные стороны и международное сообщество с тем, чтобы орудия замолчали и были предприняты все усилия для поиска мирных решений ради блага людей и уважения человеческого достоинства", - сказал папа Римский в ходе всеобщей аудиенции на ватиканской площади Святого Петра.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Папа римский выразил заинтересованность в миротворческой миссии на Украине
18 сентября, 14:37
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Папа римский заявил о надежде на новую встречу с патриархом Кириллом
18 сентября, 14:50
 
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