https://ria.ru/20230920/oon-1897599613.html

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в сессии Генассамблеи

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в сессии Генассамблеи - РИА Новости, 20.09.2023

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в сессии Генассамблеи

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:07

2023-09-20T17:07

2023-09-20T17:34

в мире

оон

генеральная ассамблея оон

сергей лавров

здоровье - общество

украина

россия

василий небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92382d1aa872d2416bd78909f5a502be.jpg

ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.Последний раз Лавров посещал Нью-Йорк в апреле, во время председательства России в Совбезе ООН.В преддверии нынешнего визита в МИД РФ сообщили, что рабочий график министра "весьма насыщен и постоянно пополняется". По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, у министра "расписаны буквально каждые 10 минут". Помимо двусторонних встреч, Лавров примет участие в целом ряде многосторонних мероприятий по линии БРИКС, ОДКБ, Группы друзей в защиту Устава ООН. Также у министра запланирована встреча с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. При этом США не предлагали России двусторонних встреч на полях ГА ООН, но если такое предложение поступит, Москва его рассмотрит, как и любое другое, заявил ранее РИА Новости Небензя.Кроме того, на 20 сентября намечено заседание СБ ООН по Украине на уровне глав делегаций. По словам Небензи, в нем планирует принять участие и Лавров. Ранее стало известно, что в этом же заседании Совбеза ООН будет участвовать и Владимир Зеленский. Это будет первый раз с начала российской специальной операции, когда Зеленский и представители России окажутся за одним столом. Однако, Россия скептически подходит к предстоящей встрече Совбеза."Мы реалистично оцениваем "выхлоп" от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное "шоу", главная роль в котором отводится украинскому президенту", - сказал ранее РИА Новости Небензя.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что каких-либо специальных мер безопасности к заседанию СБ ООН по Украине не готовится.Ожидается, что с трибуны Генассамблеи ООН в ходе общеполитической дискуссии Лавров выступит 23 сентября. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в своем выступлении министр "подробно представит российские принципиальные подходы к важнейшим глобальным вызовам, включая дальнейшее развитие системы международных отношений с прицелом на формирование подлинно справедливого многополярного миропорядка, основанного на целях и принципах Устава ООН во всей их полноте и других основополагающих международно-правовых нормах".

https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html

https://ria.ru/20230919/serbiya-1897389378.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, здоровье - общество, украина, россия, василий небензя, владимир зеленский