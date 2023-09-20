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Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в сессии Генассамблеи - РИА Новости, 20.09.2023
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17:07 20.09.2023 (обновлено: 17:34 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/oon-1897599613.html
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в сессии Генассамблеи
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в сессии Генассамблеи - РИА Новости, 20.09.2023
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в сессии Генассамблеи
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:07
2023-09-20T17:34
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
сергей лавров
здоровье - общество
украина
россия
василий небензя
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.Последний раз Лавров посещал Нью-Йорк в апреле, во время председательства России в Совбезе ООН.В преддверии нынешнего визита в МИД РФ сообщили, что рабочий график министра "весьма насыщен и постоянно пополняется". По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, у министра "расписаны буквально каждые 10 минут". Помимо двусторонних встреч, Лавров примет участие в целом ряде многосторонних мероприятий по линии БРИКС, ОДКБ, Группы друзей в защиту Устава ООН. Также у министра запланирована встреча с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. При этом США не предлагали России двусторонних встреч на полях ГА ООН, но если такое предложение поступит, Москва его рассмотрит, как и любое другое, заявил ранее РИА Новости Небензя.Кроме того, на 20 сентября намечено заседание СБ ООН по Украине на уровне глав делегаций. По словам Небензи, в нем планирует принять участие и Лавров. Ранее стало известно, что в этом же заседании Совбеза ООН будет участвовать и Владимир Зеленский. Это будет первый раз с начала российской специальной операции, когда Зеленский и представители России окажутся за одним столом. Однако, Россия скептически подходит к предстоящей встрече Совбеза."Мы реалистично оцениваем "выхлоп" от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное "шоу", главная роль в котором отводится украинскому президенту", - сказал ранее РИА Новости Небензя.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что каких-либо специальных мер безопасности к заседанию СБ ООН по Украине не готовится.Ожидается, что с трибуны Генассамблеи ООН в ходе общеполитической дискуссии Лавров выступит 23 сентября. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в своем выступлении министр "подробно представит российские принципиальные подходы к важнейшим глобальным вызовам, включая дальнейшее развитие системы международных отношений с прицелом на формирование подлинно справедливого многополярного миропорядка, основанного на целях и принципах Устава ООН во всей их полноте и других основополагающих международно-правовых нормах".
https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html
https://ria.ru/20230919/serbiya-1897389378.html
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, здоровье - общество, украина, россия, василий небензя, владимир зеленский
В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Лавров, Здоровье - Общество, Украина, Россия, Василий Небензя, Владимир Зеленский
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в сессии Генассамблеи

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в сессии Генассамблеи

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.
Последний раз Лавров посещал Нью-Йорк в апреле, во время председательства России в Совбезе ООН.
В преддверии нынешнего визита в МИД РФ сообщили, что рабочий график министра "весьма насыщен и постоянно пополняется". По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, у министра "расписаны буквально каждые 10 минут". Помимо двусторонних встреч, Лавров примет участие в целом ряде многосторонних мероприятий по линии БРИКС, ОДКБ, Группы друзей в защиту Устава ООН. Также у министра запланирована встреча с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. При этом США не предлагали России двусторонних встреч на полях ГА ООН, но если такое предложение поступит, Москва его рассмотрит, как и любое другое, заявил ранее РИА Новости Небензя.
Кроме того, на 20 сентября намечено заседание СБ ООН по Украине на уровне глав делегаций. По словам Небензи, в нем планирует принять участие и Лавров. Ранее стало известно, что в этом же заседании Совбеза ООН будет участвовать и Владимир Зеленский. Это будет первый раз с начала российской специальной операции, когда Зеленский и представители России окажутся за одним столом. Однако, Россия скептически подходит к предстоящей встрече Совбеза.
"Мы реалистично оцениваем "выхлоп" от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное "шоу", главная роль в котором отводится украинскому президенту", - сказал ранее РИА Новости Небензя.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Речь Зеленского о ядерном оружии на ГА ООН шокировала пользователей Сети
19 сентября, 21:49
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что каких-либо специальных мер безопасности к заседанию СБ ООН по Украине не готовится.
Ожидается, что с трибуны Генассамблеи ООН в ходе общеполитической дискуссии Лавров выступит 23 сентября. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в своем выступлении министр "подробно представит российские принципиальные подходы к важнейшим глобальным вызовам, включая дальнейшее развитие системы международных отношений с прицелом на формирование подлинно справедливого многополярного миропорядка, основанного на целях и принципах Устава ООН во всей их полноте и других основополагающих международно-правовых нормах".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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В миреООНГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровЗдоровье - ОбществоУкраинаРоссияВасилий НебензяВладимир Зеленский
 
 
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