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СПЧ ООН призвал Азербайджан и Армению к переговорам - РИА Новости, 20.09.2023
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00:31 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/oon-1897420531.html
СПЧ ООН призвал Азербайджан и Армению к переговорам
СПЧ ООН призвал Азербайджан и Армению к переговорам - РИА Новости, 20.09.2023
СПЧ ООН призвал Азербайджан и Армению к переговорам
Совет ООН по правам человека (СПЧ) в соцсети X (бывшая Twitter) заявил, что возвращение к мирному процессу между Азербайджаном и Арменией сейчас важно как... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T00:31
2023-09-20T00:31
в мире
азербайджан
армения
оон
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Совет ООН по правам человека (СПЧ) в соцсети X (бывшая Twitter) заявил, что возвращение к мирному процессу между Азербайджаном и Арменией сейчас важно как никогда. "Крайне важно, чтобы Азербайджан и Армения вернулись к мирному процессу - после очень тревожных событий сегодня (во вторник - ред.), особенно последствий возобновления применения вооруженной силы. Это необходимо как никогда. Первостепенное значение имеет полное следование международному праву", - говорится в сообщении организации. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ ранее призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897420145.html
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897412634.html
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в мире, азербайджан, армения, оон, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе
СПЧ ООН призвал Азербайджан и Армению к переговорам

СПЧ ООН призвал Азербайджан и Армению к мирному процессу

© Flickr / UN Photo/ Jean-Marc FerréЗаседание Совета ООН по правам человека
Заседание Совета ООН по правам человека - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Flickr / UN Photo/ Jean-Marc Ferré
Заседание Совета ООН по правам человека. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Совет ООН по правам человека (СПЧ) в соцсети X (бывшая Twitter) заявил, что возвращение к мирному процессу между Азербайджаном и Арменией сейчас важно как никогда.
«
"Крайне важно, чтобы Азербайджан и Армения вернулись к мирному процессу - после очень тревожных событий сегодня (во вторник - ред.), особенно последствий возобновления применения вооруженной силы. Это необходимо как никогда. Первостепенное значение имеет полное следование международному праву", - говорится в сообщении организации.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ ранее призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Мирзоян заявил, что ситуация в Карабахе угрожает стабильности Кавказа
00:28
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Армения обратилась в ЕСПЧ из-за ситуации в Нагорном Карабахе
Вчера, 23:17
 
В миреАзербайджанАрменияООНСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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