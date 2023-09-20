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Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе, заявил Путин
Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2023
Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И заявил, что наши миротворцы в Карабахе очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:00
2023-09-20T14:00
2023-09-20T14:02
в мире
россия
владимир путин
ситуация в нагорном карабахе
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СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И заявил, что наши миротворцы в Карабахе очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт, делают все, чтобы защитить мирное население. "Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт. Делают все, чтобы защитить мирное население", - подчеркнул он.
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в мире, россия, владимир путин, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Россия, Владимир Путин, Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе, заявил Путин
Путин: российские миротворцы делают все для защиты мирного населения в Карабахе