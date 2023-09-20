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Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2023
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14:00 20.09.2023 (обновлено: 14:02 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897533717.html
Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе, заявил Путин
Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2023
Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И заявил, что наши миротворцы в Карабахе очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:00
2023-09-20T14:02
в мире
россия
владимир путин
ситуация в нагорном карабахе
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СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И заявил, что наши миротворцы в Карабахе очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт, делают все, чтобы защитить мирное население. "Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт. Делают все, чтобы защитить мирное население", - подчеркнул он.
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в мире, россия, владимир путин, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Россия, Владимир Путин, Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе, заявил Путин

Путин: российские миротворцы делают все для защиты мирного населения в Карабахе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И заявил, что наши миротворцы в Карабахе очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт, делают все, чтобы защитить мирное население.
«
"Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт. Делают все, чтобы защитить мирное население", - подчеркнул он.
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Минобороны России: миротворцы продолжат выполнять свои функции в Карабахе
12:40
 
В миреРоссияВладимир ПутинСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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