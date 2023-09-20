https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897533717.html

Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе, заявил Путин

Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2023

Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И заявил, что наши миротворцы в Карабахе очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:00

2023-09-20T14:00

2023-09-20T14:02

в мире

россия

владимир путин

ситуация в нагорном карабахе

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СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И заявил, что наши миротворцы в Карабахе очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт, делают все, чтобы защитить мирное население. "Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт. Делают все, чтобы защитить мирное население", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897509669.html

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в мире, россия, владимир путин, ситуация в нагорном карабахе