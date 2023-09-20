Пашинян надеется, что российские миротворцы выполнят обязательства
Пашинян надеется, что российские миротворцы продолжат работу в Карабахе
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе
Российский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что после принятия заявления о прекращении боевых действий в Карабахе миротворцы РФ будут полноценно выполнять свои обязательства в этом регионе.
"Логично предположить, что если миротворцы сделали такое заявление, то это само по себе означает, что они полностью и без оговорок уже взяли на себя обязательство по полноценному обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха... Обеспечению полноценных прав на безопасное и достойное проживание армян на своей земле и в своих домах", - сказал Пашинян в видеообращении. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.