https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897528114.html

Пашинян надеется, что российские миротворцы выполнят обязательства

Пашинян надеется, что российские миротворцы выполнят обязательства - РИА Новости, 20.09.2023

Пашинян надеется, что российские миротворцы выполнят обязательства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что после принятия заявления о прекращении боевых действий в Карабахе миротворцы РФ будут полноценно выполнять... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:39

2023-09-20T13:39

2023-09-20T13:39

в мире

россия

нагорный карабах

никол пашинян

армения

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что после принятия заявления о прекращении боевых действий в Карабахе миротворцы РФ будут полноценно выполнять свои обязательства в этом регионе. "Логично предположить, что если миротворцы сделали такое заявление, то это само по себе означает, что они полностью и без оговорок уже взяли на себя обязательство по полноценному обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха... Обеспечению полноценных прав на безопасное и достойное проживание армян на своей земле и в своих домах", - сказал Пашинян в видеообращении. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230914/karabakh-1896336260.html

россия

нагорный карабах

армения

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Кирилл Волков

в мире, россия, нагорный карабах, никол пашинян, армения, ситуация в нагорном карабахе