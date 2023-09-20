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Пашинян надеется, что российские миротворцы выполнят обязательства - РИА Новости, 20.09.2023
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13:39 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897528114.html
Пашинян надеется, что российские миротворцы выполнят обязательства
Пашинян надеется, что российские миротворцы выполнят обязательства - РИА Новости, 20.09.2023
Пашинян надеется, что российские миротворцы выполнят обязательства
Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что после принятия заявления о прекращении боевых действий в Карабахе миротворцы РФ будут полноценно выполнять... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:39
2023-09-20T13:39
в мире
россия
нагорный карабах
никол пашинян
армения
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что после принятия заявления о прекращении боевых действий в Карабахе миротворцы РФ будут полноценно выполнять свои обязательства в этом регионе. "Логично предположить, что если миротворцы сделали такое заявление, то это само по себе означает, что они полностью и без оговорок уже взяли на себя обязательство по полноценному обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха... Обеспечению полноценных прав на безопасное и достойное проживание армян на своей земле и в своих домах", - сказал Пашинян в видеообращении. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230914/karabakh-1896336260.html
россия
нагорный карабах
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в мире, россия, нагорный карабах, никол пашинян, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Россия, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян надеется, что российские миротворцы выполнят обязательства

Пашинян надеется, что российские миротворцы продолжат работу в Карабахе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе
Российский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Российский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что после принятия заявления о прекращении боевых действий в Карабахе миротворцы РФ будут полноценно выполнять свои обязательства в этом регионе.
"Логично предположить, что если миротворцы сделали такое заявление, то это само по себе означает, что они полностью и без оговорок уже взяли на себя обязательство по полноценному обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха... Обеспечению полноценных прав на безопасное и достойное проживание армян на своей земле и в своих домах", - сказал Пашинян в видеообращении. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
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В миреРоссияНагорный КарабахНикол ПашинянАрменияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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