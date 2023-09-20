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Даня Милохин отреагировал на новости о своем объявлении в розыск - РИА Новости, 20.09.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:37 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/milokhin-1897523914.html
Даня Милохин отреагировал на новости о своем объявлении в розыск
Даня Милохин отреагировал на новости о своем объявлении в розыск - РИА Новости, 20.09.2023
Даня Милохин отреагировал на новости о своем объявлении в розыск
Блогер и музыкант Даня Милохин в сторис Instagram* отреагировал на информацию об объявлении его в розыск по заявлению военкомата. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:37
2023-09-20T13:37
шоубиз
новости шоу-бизнеса
даня милохин
россия
дубай
анапа
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин в сторис Instagram* отреагировал на информацию об объявлении его в розыск по заявлению военкомата. "Теперь страшно", – написал Милохин, приложив к тексту скрин с текстом новости и своим фото. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что недавно улетевший в Дубай блогер, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. На прошлой неделе директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать Милохина в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.По ее словам, после непродолжительного пребывания в России Милохин снова улетел в Дубай неделю назад.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230825/milokhin-1892201875.html
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новости шоу-бизнеса, даня милохин, россия, дубай, анапа, лига безопасного интернета
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Даня Милохин, Россия, Дубай, Анапа, Лига безопасного интернета
Даня Милохин отреагировал на новости о своем объявлении в розыск

Блогер Даня Милохин признался, что ему страшно из-за новостей о своем розыске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин в сторис Instagram* отреагировал на информацию об объявлении его в розыск по заявлению военкомата.
«
"Теперь страшно", – написал Милохин, приложив к тексту скрин с текстом новости и своим фото.
© Фото : @danya_milokhinСкрин из соцсетей блогера Дани Милохина
Скрин из соцсетей блогера Дани Милохина - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : @danya_milokhin
Скрин из соцсетей блогера Дани Милохина
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что недавно улетевший в Дубай блогер, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы.
На прошлой неделе директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать Милохина в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.
По ее словам, после непродолжительного пребывания в России Милохин снова улетел в Дубай неделю назад.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Блогер Даниил Милохин перед началом церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Сбежавший из России Милохин попал в тюрьму в Дубае
25 августа, 14:21
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаДаня МилохинРоссияДубайАнапаЛига безопасного интернета
 
 
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