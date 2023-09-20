https://ria.ru/20230920/milokhin-1897523914.html

Даня Милохин отреагировал на новости о своем объявлении в розыск

Даня Милохин отреагировал на новости о своем объявлении в розыск - РИА Новости, 20.09.2023

Даня Милохин отреагировал на новости о своем объявлении в розыск

Блогер и музыкант Даня Милохин в сторис Instagram* отреагировал на информацию об объявлении его в розыск по заявлению военкомата. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:37

2023-09-20T13:37

2023-09-20T13:37

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин в сторис Instagram* отреагировал на информацию об объявлении его в розыск по заявлению военкомата. "Теперь страшно", – написал Милохин, приложив к тексту скрин с текстом новости и своим фото. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что недавно улетевший в Дубай блогер, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. На прошлой неделе директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать Милохина в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.По ее словам, после непродолжительного пребывания в России Милохин снова улетел в Дубай неделю назад.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230825/milokhin-1892201875.html

россия

дубай

анапа

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Галина Соколова

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Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, даня милохин, россия, дубай, анапа, лига безопасного интернета