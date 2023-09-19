https://ria.ru/20230919/milokhin-1897350462.html

Блогера Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы

Блогера Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы - РИА Новости, 19.09.2023

Блогера Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы

Блогер Даня Милохин, недавно улетевший в Дубай, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:42

2023-09-19T18:42

2023-09-19T18:42

шоубиз

дубай

анапа

даня милохин

лига безопасного интернета

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КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Блогер Даня Милохин, недавно улетевший в Дубай, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать Милохина в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы. По ее словам, после непродолжительного пребывания в России Милохин снова улетел в Дубай неделю назад. "По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учет не встал", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, разыскивают ли Милохина по заявлению военного комиссариата как уклониста.

https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html

дубай

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дубай, анапа, даня милохин, лига безопасного интернета