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Блогера Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы - РИА Новости, 19.09.2023
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Шоубиз
 
18:42 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/milokhin-1897350462.html
Блогера Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы
Блогера Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы - РИА Новости, 19.09.2023
Блогера Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы
Блогер Даня Милохин, недавно улетевший в Дубай, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:42
2023-09-19T18:42
шоубиз
дубай
анапа
даня милохин
лига безопасного интернета
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КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Блогер Даня Милохин, недавно улетевший в Дубай, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать Милохина в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы. По ее словам, после непродолжительного пребывания в России Милохин снова улетел в Дубай неделю назад. "По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учет не встал", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, разыскивают ли Милохина по заявлению военного комиссариата как уклониста.
https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html
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дубай, анапа, даня милохин, лига безопасного интернета
Шоубиз, Дубай, Анапа, Даня Милохин, Лига безопасного интернета
Блогера Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы

Улетевшего в Дубай блогера Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБлогер Даня Милохин
Блогер Даня Милохин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Блогер Даня Милохин. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Блогер Даня Милохин, недавно улетевший в Дубай, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать Милохина в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы. По ее словам, после непродолжительного пребывания в России Милохин снова улетел в Дубай неделю назад.
"По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учет не встал", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, разыскивают ли Милохина по заявлению военного комиссариата как уклониста.
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