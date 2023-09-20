https://ria.ru/20230920/kovid-1897614823.html

В Японии заявили об уничтожении более 86 миллионов доз вакцин от COVID-19

В Японии заявили об уничтожении более 86 миллионов доз вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2023

В Японии заявили об уничтожении более 86 миллионов доз вакцин от COVID-19

Минздрав Японии уничтожит более 86 миллионов доз вакцин от коронавируса, сообщила газета "Иомиури". РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:53

2023-09-20T17:53

2023-09-20T17:53

здоровье - общество

япония

коронавирус covid-19

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ТОКИО, 20 сен - РИА Новости. Минздрав Японии уничтожит более 86 миллионов доз вакцин от коронавируса, сообщила газета "Иомиури". Это связано с тем, что со среды в стране началась вакцинация от нового штамма коронавируса ХВВ1.5. Таким образом, вакцины, которые до сих пор использовались против предыдущих штаммов, выйдут из употребления. Сумма, в которую оценивается это количество неиспользованных вакцин, не обнародуется. Больше всего будет уничтожено вакцин Moderna, направленных на борьбу со штаммом "омикрон" - из 7 миллионов доз будет уничтожено 5,15 миллиона, то есть примерно 74%. Из 274,8 миллиона доз вакцины Phizer, направленной на первоначальный штамм, будет уничтожено 8,3 миллиона, то есть 3%, а из 125,1 миллиона вакцин против штамма "омикрон" этой же компании будет уничтожено 26,5 миллиона доз, что составляет 21%.

https://ria.ru/20230920/kovid-1897492631.html

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здоровье - общество, япония, коронавирус covid-19