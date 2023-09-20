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Попова отметила небольшое количество госпитализированных с коронавирусом - РИА Новости, 20.09.2023
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06:11 20.09.2023 (обновлено: 06:33 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897433445.html
Попова отметила небольшое количество госпитализированных с коронавирусом
Попова отметила небольшое количество госпитализированных с коронавирусом - РИА Новости, 20.09.2023
Попова отметила небольшое количество госпитализированных с коронавирусом
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозировался, отличительная чертой нынешнего подъема является небольшое количество госпитализаций в РФ, что... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T06:11
2023-09-20T06:33
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозировался, отличительная чертой нынешнего подъема является небольшое количество госпитализаций в РФ, что внушает определенный оптимизм, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Рост заболеваемости мы уже наблюдаем, собственно, мы его и прогнозировали – со второй половины августа в больших городах, с последующим развитием ситуации на территории всех регионов. Отличительной чертой подъема заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций. Что само по себе внушает определенный оптимизм",- сказала Попова. Она отметила, что вместе с тем и ковид, и грипп для организма человека несут негативные последствия, это сложные заболевания, поэтому в данной ситуации лучше не болеть. Нужно привиться и соблюдать общепринятые правила профилактики, которые позволят избежать заражения, подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20230918/koronavirus-1896972518.html
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Попова отметила небольшое количество госпитализированных с коронавирусом

Попова: при нынешнем подъеме отмечают немного госпитализаций пациентов с COVID

© iStock.com / fizkesДевушка с кашлем
Девушка с кашлем - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© iStock.com / fizkes
Девушка с кашлем. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозировался, отличительная чертой нынешнего подъема является небольшое количество госпитализаций в РФ, что внушает определенный оптимизм, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Рост заболеваемости мы уже наблюдаем, собственно, мы его и прогнозировали – со второй половины августа в больших городах, с последующим развитием ситуации на территории всех регионов. Отличительной чертой подъема заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций. Что само по себе внушает определенный оптимизм",- сказала Попова.
Она отметила, что вместе с тем и ковид, и грипп для организма человека несут негативные последствия, это сложные заболевания, поэтому в данной ситуации лучше не болеть. Нужно привиться и соблюдать общепринятые правила профилактики, которые позволят избежать заражения, подчеркнула Попова.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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