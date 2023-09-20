https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897433445.html

Попова отметила небольшое количество госпитализированных с коронавирусом

Попова отметила небольшое количество госпитализированных с коронавирусом - РИА Новости, 20.09.2023

Попова отметила небольшое количество госпитализированных с коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозировался, отличительная чертой нынешнего подъема является небольшое количество госпитализаций в РФ, что... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T06:11

2023-09-20T06:11

2023-09-20T06:33

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозировался, отличительная чертой нынешнего подъема является небольшое количество госпитализаций в РФ, что внушает определенный оптимизм, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Рост заболеваемости мы уже наблюдаем, собственно, мы его и прогнозировали – со второй половины августа в больших городах, с последующим развитием ситуации на территории всех регионов. Отличительной чертой подъема заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций. Что само по себе внушает определенный оптимизм",- сказала Попова. Она отметила, что вместе с тем и ковид, и грипп для организма человека несут негативные последствия, это сложные заболевания, поэтому в данной ситуации лучше не болеть. Нужно привиться и соблюдать общепринятые правила профилактики, которые позволят избежать заражения, подчеркнула Попова.

https://ria.ru/20230918/koronavirus-1896972518.html

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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19