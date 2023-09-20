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Алиев обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
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21:45 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897664356.html
Алиев обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
Алиев обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Алиев обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последней ситуации после антитеррористических мер Баку в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:45
2023-09-20T21:45
в мире
азербайджан
баку
ереван
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
ситуация в нагорном карабахе
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АНКАРА, 20 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последней ситуации после антитеррористических мер Баку в Карабахе, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы президент Эрдоган получил от своего коллеги Алиева информацию о последней ситуации в начатой Азербайджаном операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что "президент Эрдоган еще раз выразил Алиеву искреннюю поддержку Азербайджана со стороны Турции". "Лидеры двух стран также обменялись мнениями по региональным вопросам, тесно связанным с двумя странами", - говорится в сообщении. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897383411.html
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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в мире, азербайджан, баку, ереван, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Баку, Ереван, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган, Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе

Алиев обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе после операции Баку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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АНКАРА, 20 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последней ситуации после антитеррористических мер Баку в Карабахе, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы президент Эрдоган получил от своего коллеги Алиева информацию о последней ситуации в начатой Азербайджаном операции", - говорится в сообщении.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Анкара поддержала операцию Баку в Карабахе
19 сентября, 19:41
Уточняется, что "президент Эрдоган еще раз выразил Алиеву искреннюю поддержку Азербайджана со стороны Турции".
"Лидеры двух стран также обменялись мнениями по региональным вопросам, тесно связанным с двумя странами", - говорится в сообщении.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
 
В миреАзербайджанБакуЕреванИльхам АлиевРеджеп Тайип ЭрдоганСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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