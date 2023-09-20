https://ria.ru/20230920/karabakh-1897664356.html

Алиев обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе

Алиев обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023

Алиев обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последней ситуации после антитеррористических мер Баку в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T21:45

2023-09-20T21:45

2023-09-20T21:45

в мире

азербайджан

баку

ереван

ильхам алиев

реджеп тайип эрдоган

ситуация в нагорном карабахе

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АНКАРА, 20 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последней ситуации после антитеррористических мер Баку в Карабахе, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы президент Эрдоган получил от своего коллеги Алиева информацию о последней ситуации в начатой Азербайджаном операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что "президент Эрдоган еще раз выразил Алиеву искреннюю поддержку Азербайджана со стороны Турции". "Лидеры двух стран также обменялись мнениями по региональным вопросам, тесно связанным с двумя странами", - говорится в сообщении. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897383411.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

азербайджан

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в мире, азербайджан, баку, ереван, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, ситуация в нагорном карабахе