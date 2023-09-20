https://ria.ru/20230920/karabakh-1897638880.html

Минобороны заявило, что нарушений режима прекращения огня в Карабахе нет

Минобороны заявило, что нарушений режима прекращения огня в Карабахе нет - РИА Новости, 20.09.2023

Минобороны заявило, что нарушений режима прекращения огня в Карабахе нет

С 13:00 20 сентября случаев нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не зафиксировано, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T19:17

2023-09-20T19:17

2023-09-20T21:08

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ереван

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. С 13:00 20 сентября случаев нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не зафиксировано, сообщили в Минобороны РФ.Для недопущения кровопролития и соблюдения норм гуманитарного права с Баку, Ереваном и Степанакертом поддерживается непрерывное взаимодействие, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

нагорный карабах

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ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, ереван, россия, в мире