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Минобороны заявило, что нарушений режима прекращения огня в Карабахе нет - РИА Новости, 20.09.2023
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19:17 20.09.2023 (обновлено: 21:08 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897638880.html
Минобороны заявило, что нарушений режима прекращения огня в Карабахе нет
Минобороны заявило, что нарушений режима прекращения огня в Карабахе нет - РИА Новости, 20.09.2023
Минобороны заявило, что нарушений режима прекращения огня в Карабахе нет
С 13:00 20 сентября случаев нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не зафиксировано, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:17
2023-09-20T21:08
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ереван
россия
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. С 13:00 20 сентября случаев нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не зафиксировано, сообщили в Минобороны РФ.Для недопущения кровопролития и соблюдения норм гуманитарного права с Баку, Ереваном и Степанакертом поддерживается непрерывное взаимодействие, отметили в ведомстве.
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ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, ереван, россия, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах, Ереван, Россия, В мире
Минобороны заявило, что нарушений режима прекращения огня в Карабахе нет

МО: с 13:00 20 сентября случаев нарушения режима прекращения огня в Карабахе нет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. С 13:00 20 сентября случаев нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не зафиксировано, сообщили в Минобороны РФ.
Для недопущения кровопролития и соблюдения норм гуманитарного права с Баку, Ереваном и Степанакертом поддерживается непрерывное взаимодействие, отметили в ведомстве.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахЕреванРоссияВ мире
 
 
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