Володин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Спикер ГД Володин призвал учитывать ранее принятые решения по Карабаху
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. При оценке причин происходящего в Нагорном Карабахе необходимо учитывать принятые ранее решения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
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"Чтобы правильно оценивать причины происходящего в Нагорном Карабахе, необходимо учитывать принятые ранее решения", - написал Володин.
Он напомнил, что в октябре 2022 года, в Праге состоялся саммит под эгидой Евросоюза, на котором Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 1991 года, что означало, что обе стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших советских республик, когда Нагорный Карабах входил в состав Азербайджанской ССР. В мае 2023 года в Брюсселе это было повторно подтверждено на ещё одном саммите под эгидой Евросоюза, где территории двух стран были обозначены с точностью до квадратного километра, указал Володин.
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"Одним словом, Никол Пашинян согласился с тем, что Нагорный Карабах - территория Азербайджана", - сказал спикер ГД.
По словам Володина, исходя из этих решений, с юридической точки зрения сегодня Баку действует на своей территории, а ситуация в Нагорном Карабахе - это внутреннее дело Азербайджана.
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"Вместе с этим важно, чтобы права и безопасность проживающего там мирного населения были обеспечены... Российские миротворцы делают всё необходимое для оказания медицинской и гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха", - подчеркнул он.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.