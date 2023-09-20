https://ria.ru/20230920/karabakh-1897610637.html

Володин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Володин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023

Володин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

При оценке причин происходящего в Нагорном Карабахе необходимо учитывать принятые ранее решения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:39

2023-09-20T17:39

2023-09-20T17:39

в мире

нагорный карабах

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

вячеслав володин

госдума рф

никол пашинян

армения

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. При оценке причин происходящего в Нагорном Карабахе необходимо учитывать принятые ранее решения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Чтобы правильно оценивать причины происходящего в Нагорном Карабахе, необходимо учитывать принятые ранее решения", - написал Володин. Он напомнил, что в октябре 2022 года, в Праге состоялся саммит под эгидой Евросоюза, на котором Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 1991 года, что означало, что обе стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших советских республик, когда Нагорный Карабах входил в состав Азербайджанской ССР. В мае 2023 года в Брюсселе это было повторно подтверждено на ещё одном саммите под эгидой Евросоюза, где территории двух стран были обозначены с точностью до квадратного километра, указал Володин. "Одним словом, Никол Пашинян согласился с тем, что Нагорный Карабах - территория Азербайджана", - сказал спикер ГД. По словам Володина, исходя из этих решений, с юридической точки зрения сегодня Баку действует на своей территории, а ситуация в Нагорном Карабахе - это внутреннее дело Азербайджана. "Вместе с этим важно, чтобы права и безопасность проживающего там мирного населения были обеспечены... Российские миротворцы делают всё необходимое для оказания медицинской и гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха", - подчеркнул он. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897531019.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897587231.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897561131.html

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