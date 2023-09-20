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Володин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
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17:39 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897610637.html
Володин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Володин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Володин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
При оценке причин происходящего в Нагорном Карабахе необходимо учитывать принятые ранее решения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:39
2023-09-20T17:39
в мире
нагорный карабах
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
вячеслав володин
госдума рф
никол пашинян
армения
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. При оценке причин происходящего в Нагорном Карабахе необходимо учитывать принятые ранее решения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Чтобы правильно оценивать причины происходящего в Нагорном Карабахе, необходимо учитывать принятые ранее решения", - написал Володин. Он напомнил, что в октябре 2022 года, в Праге состоялся саммит под эгидой Евросоюза, на котором Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 1991 года, что означало, что обе стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших советских республик, когда Нагорный Карабах входил в состав Азербайджанской ССР. В мае 2023 года в Брюсселе это было повторно подтверждено на ещё одном саммите под эгидой Евросоюза, где территории двух стран были обозначены с точностью до квадратного километра, указал Володин. "Одним словом, Никол Пашинян согласился с тем, что Нагорный Карабах - территория Азербайджана", - сказал спикер ГД. По словам Володина, исходя из этих решений, с юридической точки зрения сегодня Баку действует на своей территории, а ситуация в Нагорном Карабахе - это внутреннее дело Азербайджана. "Вместе с этим важно, чтобы права и безопасность проживающего там мирного населения были обеспечены... Российские миротворцы делают всё необходимое для оказания медицинской и гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха", - подчеркнул он. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897531019.html
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897587231.html
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нагорный карабах
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в мире, нагорный карабах, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, вячеслав володин, госдума рф, никол пашинян, армения
В мире, Нагорный Карабах, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Никол Пашинян, Армения
Володин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Спикер ГД Володин призвал учитывать ранее принятые решения по Карабаху

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. При оценке причин происходящего в Нагорном Карабахе необходимо учитывать принятые ранее решения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«
"Чтобы правильно оценивать причины происходящего в Нагорном Карабахе, необходимо учитывать принятые ранее решения", - написал Володин.
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Он напомнил, что в октябре 2022 года, в Праге состоялся саммит под эгидой Евросоюза, на котором Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 1991 года, что означало, что обе стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших советских республик, когда Нагорный Карабах входил в состав Азербайджанской ССР. В мае 2023 года в Брюсселе это было повторно подтверждено на ещё одном саммите под эгидой Евросоюза, где территории двух стран были обозначены с точностью до квадратного километра, указал Володин.
«
"Одним словом, Никол Пашинян согласился с тем, что Нагорный Карабах - территория Азербайджана", - сказал спикер ГД.
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По словам Володина, исходя из этих решений, с юридической точки зрения сегодня Баку действует на своей территории, а ситуация в Нагорном Карабахе - это внутреннее дело Азербайджана.
«
"Вместе с этим важно, чтобы права и безопасность проживающего там мирного населения были обеспечены... Российские миротворцы делают всё необходимое для оказания медицинской и гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха", - подчеркнул он.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
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В миреНагорный КарабахАзербайджанСитуация в Нагорном КарабахеВячеслав ВолодинГосдума РФНикол ПашинянАрмения
 
 
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