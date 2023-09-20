Пашинян заявил, что не понимает пунктов о выводе ВС Армении из Карабаха
Пашинян: Еревану неясны пункты о "выводе ВС Армении" в заявлении по Карабаху
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для него непонятны пункты о "выводе армянских ВС" из Карабаха в тексте заявления о прекращении огня в регионе.
"В тексте упоминаются ВС Армении и говорится "о выводе оставшихся подразделений ВС Армении из Нагорного Карабаха". Этот факт для нас не совсем понятен в условиях, когда мы неоднократно заявляли, что с октября 2021 года у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян в видеообращении, которое транслировалось по общественному телевидению страны. Он считает, что упоминание Армении в тексте, "не имеющем отношения к республике", оправдывает его версию, что одной из целей операции в Карабахе было вовлечение Еревана в боевые действия.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий. В свою очередь, в азербайджанском минобороны заявляли, что "подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются".
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.