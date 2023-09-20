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МО Азербайджана: вывод ВС Армении из Карабаха координируют миротворцы - РИА Новости, 20.09.2023
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12:19 20.09.2023 (обновлено: 12:47 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897503565.html
МО Азербайджана: вывод ВС Армении из Карабаха координируют миротворцы
МО Азербайджана: вывод ВС Армении из Карабаха координируют миротворцы - РИА Новости, 20.09.2023
МО Азербайджана: вывод ВС Армении из Карабаха координируют миротворцы
Минобороны Азербайджана сообщило в среду о достижении договоренности о разоружении и расформировании армянских незаконных формирований в Карабахе. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:19
2023-09-20T12:47
азербайджан
в мире
нагорный карабах
армения
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 20 сен - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило в среду о достижении договоренности о разоружении и расформировании армянских незаконных формирований в Карабахе."Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются", - говорится в сообщении.Кроме того, "параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника". "Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом", - отмечается в документе.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897467918.html
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азербайджан, в мире, нагорный карабах, армения, ситуация в нагорном карабахе
Азербайджан, В мире, Нагорный Карабах, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
МО Азербайджана: вывод ВС Армении из Карабаха координируют миротворцы

МО Азербайджана: вывод ВС Армении из Карабаха координируют российские миротворцы

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы
Российские миротворцы - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российские миротворцы. Архивное фото
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БАКУ, 20 сен - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило в среду о достижении договоренности о разоружении и расформировании армянских незаконных формирований в Карабахе.
"Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются", - говорится в сообщении.
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Кроме того, "параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника". "Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом", - отмечается в документе.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
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АзербайджанВ миреНагорный КарабахАрменияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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