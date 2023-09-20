https://ria.ru/20230920/karabakh-1897503565.html

МО Азербайджана: вывод ВС Армении из Карабаха координируют миротворцы

МО Азербайджана: вывод ВС Армении из Карабаха координируют миротворцы - РИА Новости, 20.09.2023

МО Азербайджана: вывод ВС Армении из Карабаха координируют миротворцы

Минобороны Азербайджана сообщило в среду о достижении договоренности о разоружении и расформировании армянских незаконных формирований в Карабахе. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:19

2023-09-20T12:19

2023-09-20T12:47

азербайджан

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нагорный карабах

армения

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 20 сен - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило в среду о достижении договоренности о разоружении и расформировании армянских незаконных формирований в Карабахе."Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются", - говорится в сообщении.Кроме того, "параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника". "Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом", - отмечается в документе.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897467918.html

https://ria.ru/20230920/baku-1897502853.html

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