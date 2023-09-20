https://ria.ru/20230920/karabakh-1897472349.html

В Госдуме обвинили США в обострении ситуации в Карабахе

В Госдуме обвинили США в обострении ситуации в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023

В Госдуме обвинили США в обострении ситуации в Карабахе

Обострение между Азербайджаном и Арменией, а также "костюмированное кривляние" президента Украины на площадке ООН - следствие безответственного вмешательства... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:54

2023-09-20T10:54

2023-09-20T10:55

в мире

азербайджан

константин косачев

госдума рф

ситуация в нагорном карабахе

джо байден

оон

сша

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Обострение между Азербайджаном и Арменией, а также "костюмированное кривляние" президента Украины на площадке ООН - следствие безответственного вмешательства стран Запада во главе с США во внутренние дела других стран, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале. "Вчерашнее трагичное и довольно неожиданное обострение ситуации между Азербайджаном и Арменией, с одной стороны, и вполне предсказуемое костюмированное кривляние Зеленского в ООН, с другой, в конечном счете следствие одних и тех же явлений, а именно - топорного и безответственного вмешательства государств Запада во главе с США во внутренние дела других стран и народов", - написал он.Сенатор отметил, что принцип "разделяй и властвуй" изобретён не вчера и "продолжает доминировать во внешней политике Запада. "Тем интереснее было вчера изучить выступление на Генассамблеей ООН президента США, всё более безуспешно претендующего на вселенскую мудрость и глобальное лидерство. Судя по грубому искажению анализа происходящего (неважно - в силу глобального непрофессионализма либо вселенского цинизма), США уже давно не "град на холме", а "королевство кривых зеркал", - добавил парламентарий. Он подчеркнул, что именно президенту США Джо Байдену должно быть известно, что миру препятствуют "исключительно США и их союзники по НАТО", сначала допустившие эскалацию, а затем и "вытолкнувшие Украину на передовые линии фронта в защиту собственных интересов". "На самом деле условием мира, как о том всегда заявляла Россия, является учёт интересов России в сфере безопасности и соблюдение прав русскоязычного населения на территориях, находящихся под украинским контролем (то есть - те самых "детей Украины", о которых в период с 2014 по 2022 год ни разу не вспомнили ни Байден, ни его союзники)", - объяснил Косачев. Он также напомнил об одностороннем выходе США из договора по ПРО, отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и адаптированного Договора об обычных вооружённых силах в Европе, невыполнение ими обязательств по ДСНВ. "Уничтожили всё, что было можно, именно они, американцы, и даже коллективная подпевка со стороны натовских сателлитов не сможет переписать эти позорные для Запада страницы в истории контроля над вооружениями", - заключил вице-спикер верхней палаты российского парламента. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ, в свою очередь, призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве также отметили, что российские миротворцы организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России также призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией". В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230920/karty-1897434525.html

https://ria.ru/20230919/rech-1897409502.html

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в мире, азербайджан, константин косачев, госдума рф, ситуация в нагорном карабахе, джо байден, оон, сша, владимир зеленский