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Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч жителей Карабаха - РИА Новости, 20.09.2023
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10:33 20.09.2023 (обновлено: 11:39 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897467918.html
Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч жителей Карабаха
Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч жителей Карабаха - РИА Новости, 20.09.2023
Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч жителей Карабаха
Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из опасных районов Нагорного Карабаха, около половины вывезенных жителей — дети, сообщили в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:33
2023-09-20T11:39
россия
безопасность
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из опасных районов Нагорного Карабаха, около половины вывезенных жителей — дети, сообщили в пресс-службе Минобороны."Всего эвакуировано более двух тысяч человек мирного населения, из них 1149 детей. Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием", — говорится в заявлении ведомства.Представители российского контингента также зафиксировали с полудня 19 сентября "многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения".Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20230919/mirotvortsy-1897299611.html
https://ria.ru/20230914/karabakh-1896336260.html
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россия, безопасность, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
Россия, Безопасность, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч жителей Карабаха

Минобороны России: миротворцы эвакуировали более двух тысяч жителей Карабаха

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкЖители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела в Степанакерте
Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
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Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела в Степанакерте
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из опасных районов Нагорного Карабаха, около половины вывезенных жителей — дети, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Всего эвакуировано более двух тысяч человек мирного населения, из них 1149 детей. Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием", — говорится в заявлении ведомства.
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Представители российского контингента также зафиксировали с полудня 19 сентября "многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения".
Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.
В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
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