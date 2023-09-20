https://ria.ru/20230920/karabakh-1897467918.html

Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч жителей Карабаха

Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч жителей Карабаха - РИА Новости, 20.09.2023

Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч жителей Карабаха

Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из опасных районов Нагорного Карабаха, около половины вывезенных жителей — дети, сообщили в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:33

2023-09-20T10:33

2023-09-20T11:39

россия

безопасность

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из опасных районов Нагорного Карабаха, около половины вывезенных жителей — дети, сообщили в пресс-службе Минобороны."Всего эвакуировано более двух тысяч человек мирного населения, из них 1149 детей. Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием", — говорится в заявлении ведомства.Представители российского контингента также зафиксировали с полудня 19 сентября "многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения".Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20230919/mirotvortsy-1897299611.html

https://ria.ru/20230914/karabakh-1896336260.html

россия

нагорный карабах

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе