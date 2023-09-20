https://ria.ru/20230920/karabakh-1897467918.html
Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч жителей Карабаха
Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч жителей Карабаха - РИА Новости, 20.09.2023
Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч жителей Карабаха
Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из опасных районов Нагорного Карабаха, около половины вывезенных жителей — дети, сообщили в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:33
2023-09-20T10:33
2023-09-20T11:39
россия
безопасность
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из опасных районов Нагорного Карабаха, около половины вывезенных жителей — дети, сообщили в пресс-службе Минобороны."Всего эвакуировано более двух тысяч человек мирного населения, из них 1149 детей. Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием", — говорится в заявлении ведомства.Представители российского контингента также зафиксировали с полудня 19 сентября "многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения".Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20230919/mirotvortsy-1897299611.html
https://ria.ru/20230914/karabakh-1896336260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
Россия, Безопасность, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч жителей Карабаха
Минобороны России: миротворцы эвакуировали более двух тысяч жителей Карабаха
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из опасных районов Нагорного Карабаха, около половины вывезенных жителей — дети, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Всего эвакуировано более двух тысяч человек мирного населения, из них 1149 детей. Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием", — говорится в заявлении ведомства.
В Госдуме объяснили, почему миротворцы в Карабахе не применяют оружие
Представители российского контингента также зафиксировали с полудня 19 сентября "многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения".
Минобороны Азербайджана
19 сентября сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку
заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении
, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване
, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян
назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.
В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
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