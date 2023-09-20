https://ria.ru/20230920/gossovet-1897665683.html

На Госсовете по труду в Великом Новгороде соберутся сразу шесть комиссий

На Госсовете по труду в Великом Новгороде соберутся сразу шесть комиссий - РИА Новости, 20.09.2023

На Госсовете по труду в Великом Новгороде соберутся сразу шесть комиссий

Впервые на заседании президиума Госсовета "О развитии рынка труда в Российской Федерации", которое пройдёт в четверг, 21 сентября, в Великом Новгороде,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T21:55

2023-09-20T21:55

2023-09-20T21:55

великий новгород

россия

андрей никитин (политик)

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Впервые на заседании президиума Госсовета "О развитии рынка труда в Российской Федерации", которое пройдёт в четверг, 21 сентября, в Великом Новгороде, соберутся сразу шесть комиссий, рассказал журналистам губернатор Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по соцполитике Андрей Никитин. Он назвал это историческим событием. Сегодня в Новгородской технической школе состоялся семинар-совещание по подготовке к заседанию Госсовета. По словам Никитина, на обсуждение будет вынесено много инициатив. Среди них - совершенствование кадрового прогноза, трудовой мобильности, трудоустройство семей с инвалидами, самих инвалидов, вопросы поддержки малого бизнеса и многие другие. "Во всей истории Госсовета не было такого, чтобы сразу шесть комиссий готовили общий доклад. Обычно бывают Госсоветы по транспорту, экономике... Настолько важен вопрос образования, вопрос подготовки кадров, что помимо комиссии, которую я возглавляю - по социальной политике, соберётся и комиссия по образованию, и по малому и среднему бизнесу, комиссия по экономике, комиссия по промышленности, по высшему образованию. Такого масштаба подготовки, наверное, в истории Госсовета не было", - отметил Никитин. Он добавил, что Госсовета должен объединить федеральные инициативы с региональной повесткой. Конечная цель - это исполнение поручения президента РФ по подготовке миллиона специалистов в среднем профессиональном образовании.

https://ria.ru/20230918/kolledzhi-1896936221.html

великий новгород

россия

новгородская область

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великий новгород, россия, андрей никитин (политик), новгородская область