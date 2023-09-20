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Блинкен созвонился с Алиевым и призвал остановить боевые действия - РИА Новости, 20.09.2023
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00:46 20.09.2023 (обновлено: 00:55 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/gosdep-1897421454.html
Блинкен созвонился с Алиевым и призвал остановить боевые действия
Блинкен созвонился с Алиевым и призвал остановить боевые действия - РИА Новости, 20.09.2023
Блинкен созвонился с Алиевым и призвал остановить боевые действия
Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его остановить военные действия в Нагорном Карабахе, сообщил... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T00:46
2023-09-20T00:55
в мире
азербайджан
нагорный карабах
государственный департамент сша
армения
энтони блинкен
ильхам алиев
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его остановить военные действия в Нагорном Карабахе, сообщил госдепартамент."Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен сегодня переговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы призвать Азербайджан к немедленному прекращению военных действий в Нагорном Карабахе и деэскалации ситуации", - сказано в релизе госдепа.Блинкен подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения, и призвал все стороны возобновить диалог для "разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе".Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией, заявив, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь, и продолжить переговоры.В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230920/oon-1897420531.html
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897420145.html
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нагорный карабах
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, государственный департамент сша, армения, энтони блинкен, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Государственный департамент США, Армения, Энтони Блинкен, Ильхам Алиев
Блинкен созвонился с Алиевым и призвал остановить боевые действия

Госдеп: Блинкен созвонился с Алиевым, призвал Баку остановить боевые действия

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его остановить военные действия в Нагорном Карабахе, сообщил госдепартамент.
«
"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен сегодня переговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы призвать Азербайджан к немедленному прекращению военных действий в Нагорном Карабахе и деэскалации ситуации", - сказано в релизе госдепа.
Блинкен подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения, и призвал все стороны возобновить диалог для "разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе".
Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией, заявив, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а армянских подразделений в Карабахе нет.
Заседание Совета ООН по правам человека - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
СПЧ ООН призвал Азербайджан и Армению к переговорам
00:31
Минобороны РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь, и продолжить переговоры.
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Мирзоян заявил, что ситуация в Карабахе угрожает стабильности Кавказа
00:28
 
В миреАзербайджанНагорный КарабахГосударственный департамент СШААрменияЭнтони БлинкенИльхам Алиев
 
 
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