https://ria.ru/20230920/gosdep-1897421454.html

Блинкен созвонился с Алиевым и призвал остановить боевые действия

Блинкен созвонился с Алиевым и призвал остановить боевые действия - РИА Новости, 20.09.2023

Блинкен созвонился с Алиевым и призвал остановить боевые действия

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его остановить военные действия в Нагорном Карабахе, сообщил... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T00:46

2023-09-20T00:46

2023-09-20T00:55

в мире

азербайджан

нагорный карабах

государственный департамент сша

армения

энтони блинкен

ильхам алиев

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его остановить военные действия в Нагорном Карабахе, сообщил госдепартамент."Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен сегодня переговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы призвать Азербайджан к немедленному прекращению военных действий в Нагорном Карабахе и деэскалации ситуации", - сказано в релизе госдепа.Блинкен подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения, и призвал все стороны возобновить диалог для "разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе".Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией, заявив, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь, и продолжить переговоры.В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230920/oon-1897420531.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897420145.html

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в мире, азербайджан, нагорный карабах, государственный департамент сша, армения, энтони блинкен, ильхам алиев