https://ria.ru/20230920/glemping-1897646388.html

В Ивановской области запланировали возведение глэмпингов на 2023-2024 годы

В Ивановской области запланировали возведение глэмпингов на 2023-2024 годы - РИА Новости, 20.09.2023

В Ивановской области запланировали возведение глэмпингов на 2023-2024 годы

Развитие сети глэмпингов запланировано в Ивановской области в 2023 и 2024 годах, регион в рамках федеральной поддержки получит на эти цели около 58 миллионов... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T20:27

2023-09-20T20:27

2023-09-20T20:28

ивановская область

юрьевец

михаил мишустин

туризм

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ИВАНОВО, 20 сен – РИА Новости. Развитие сети глэмпингов запланировано в Ивановской области в 2023 и 2024 годах, регион в рамках федеральной поддержки получит на эти цели около 58 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. Он добавил, что Ивановская область впервые вошла в число регионов, которые получат федеральное финансирование на поддержку проектов по созданию модульных отелей. "Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Ивановская область получит 58 миллионов рублей на строительство глэмпингов в 2023 и 2024 годах", – сказал собеседник агентства. По его словам, глэмпинги будут строить рядом с крупными действующими гостиницами и популярными туристическими местами. В регионе отмечают возрастающий интерес со стороны туристов к региону. Так, около 70 тысяч туристов прибыли в Ивановскую область в этом сезоне на круизных теплоходах. В старинном Юрьевце туристическая навигация возобновилась в этом году после 13 летнего перерыва. Кинешма, Плёс и Юрьевец встретили более 280 судов. При этом навигационный туристический сезон еще не завершился – он продлится до октября. Уникальные событийные мероприятия летом посетили более 200 тысяч гостей. Ивановская область является активным участником национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В этом году господдержку получили 23 проекта в сфере туризма.

https://ria.ru/20230907/orlany-1894843030.html

https://ria.ru/20230906/ivanovskayaoblast-1893119314.html

юрьевец

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юрьевец, михаил мишустин, туризм