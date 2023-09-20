Кулинарная "археология". Что ели свидетели Куликовской битвы

По мнению историков, на Руси очень любили и считали обязательными жидкие блюда.
По мнению историков, на Руси очень любили и считали обязательными жидкие блюда.
Это могли быть юшка, похлебка, хлебово, варево, баланда и т.д. Например, похлебка из мяса или рыбы известна на Руси испокон веков.
Это могли быть юшка, похлебка, хлебово, варево, баланда и т.д. Например, похлебка из мяса или рыбы известна на Руси испокон веков.
Наши предки варили ее в деревянной посуде и кожаных мешках (бурдюках), используя раскаленные в костре камни, а позже – в посуде из глины.
Наши предки варили ее в деревянной посуде и кожаных мешках (бурдюках), используя раскаленные в костре камни, а позже – в посуде из глины.
Для приготовления овощного супа использовалась капуста. Такой суп назывался "шти". Не путать со щами – так назывался кислый напиток, похожий на квас.
Для приготовления овощного супа использовалась капуста. Такой суп назывался "шти". Не путать со щами – так назывался кислый напиток, похожий на квас.
А вот морковь и свеклу мог позволить себе далеко не каждый житель средневековой Руси.
А вот морковь и свеклу мог позволить себе далеко не каждый житель средневековой Руси.
Другое распространенное блюдо тех времен – кашу, варили в основном из гороха и риса.
Другое распространенное блюдо тех времен – кашу, варили в основном из гороха и риса.
Кстати, само слово "каша" в нынешнем понимании известно с XIV века, а до этого так назывался пир, любая трапеза.
Кстати, само слово "каша" в нынешнем понимании известно с XIV века, а до этого так назывался пир, любая трапеза.
В отличие от жителей Средневековья, участники фестиваля могли себя побаловать не только баландой и кашей, но и морковью и даже жаренным мясом на углях (шашлыком), упоминание которого встречается даже в "Повести временных лет".
В отличие от жителей Средневековья, участники фестиваля могли себя побаловать не только баландой и кашей, но и морковью и даже жаренным мясом на углях (шашлыком), упоминание которого встречается даже в "Повести временных лет".
Согласно рецепту "зверину" (кабана, лося, оленя, тура) уже тогда мариновали в винном уксусе. А потом жарили на углях с использованием вертелов (шампуров).
Согласно рецепту "зверину" (кабана, лося, оленя, тура) уже тогда мариновали в винном уксусе. А потом жарили на углях с использованием вертелов (шампуров).
Годовщина битвы празднуется на Куликовом поле каждую третью субботу сентября в соответствии с законом "О днях воинской славы и памятных датах России".
Годовщина битвы празднуется на Куликовом поле каждую третью субботу сентября в соответствии с законом "О днях воинской славы и памятных датах России".