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Кулинарная "археология". Что ели свидетели Куликовской битвы - РИА Новости, 20.09.2023
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Культура
 
09:00 20.09.2023 (обновлено: 09:17 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/festival-1897016646.html
Кулинарная "археология". Что ели свидетели Куликовской битвы
Кулинарная "археология". Что ели свидетели Куликовской битвы - РИА Новости, 20.09.2023
Кулинарная "археология". Что ели свидетели Куликовской битвы
На Куликовом поле проходят мероприятия, приуроченные к 643-й годовщине Куликовской битвы. Как рассказали организаторы, в этом году особенное внимание уделено... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:00
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куликовская битва
культура
музеи
куликово поле (заповедник)
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россия
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На Куликовом поле проходят мероприятия, приуроченные к 643-й годовщине Куликовской битвы. Как рассказали организаторы, в этом году особенное внимание уделено научной реконструкции в контексте последних исследований.По словам заместителя директора Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрея Наумова, многие находки доказывают гипотезу, что в районе Куликова поля в Епифанском уезде в XV–XVI были жилые поселения. Это открывает возможность взглянуть на событие с другой стороны.Воссозданию самой мирной картины того периода организаторы посвятили конкурс исторической кухни. О том, что ели и как готовили пищу наши предки, смотрите в фотоленте РИА Новости.
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куликовская битва, фото, музеи, куликово поле (заповедник), социальный навигатор, россия, что не найдешь в учебнике, общество
Куликовская битва, Культура, Музеи, Куликово поле (заповедник), Социальный навигатор, Россия, Что не найдешь в учебнике, Общество

Кулинарная "археология". Что ели свидетели Куликовской битвы

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На Куликовом поле проходят мероприятия, приуроченные к 643-й годовщине Куликовской битвы. Как рассказали организаторы, в этом году особенное внимание уделено научной реконструкции в контексте последних исследований.
По словам заместителя директора Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрея Наумова, многие находки доказывают гипотезу, что в районе Куликова поля в Епифанском уезде в XV–XVI были жилые поселения. Это открывает возможность взглянуть на событие с другой стороны.
Воссозданию самой мирной картины того периода организаторы посвятили конкурс исторической кухни. О том, что ели и как готовили пищу наши предки, смотрите в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

По мнению историков, на Руси очень любили и считали обязательными жидкие блюда.

Фестиваль Поле Куликово

По мнению историков, на Руси очень любили и считали обязательными жидкие блюда.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 10
© РИА Новости / Наталья Тюрина

Это могли быть юшка, похлебка, хлебово, варево, баланда и т.д. Например, похлебка из мяса или рыбы известна на Руси испокон веков.

Рыба в котле

Это могли быть юшка, похлебка, хлебово, варево, баланда и т.д. Например, похлебка из мяса или рыбы известна на Руси испокон веков.

© РИА Новости / Наталья Тюрина
2 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Наши предки варили ее в деревянной посуде и кожаных мешках (бурдюках), используя раскаленные в костре камни, а позже – в посуде из глины.

Фестиваль Поле Куликово

Наши предки варили ее в деревянной посуде и кожаных мешках (бурдюках), используя раскаленные в костре камни, а позже – в посуде из глины.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 10
© РИА Новости / Наталья Тюрина

Для приготовления овощного супа использовалась капуста. Такой суп назывался "шти". Не путать со щами – так назывался кислый напиток, похожий на квас.

Заготовка капусты на Куликовом поле

Для приготовления овощного супа использовалась капуста. Такой суп назывался "шти". Не путать со щами – так назывался кислый напиток, похожий на квас.

© РИА Новости / Наталья Тюрина
4 из 10
© РИА Новости / Наталья Тюрина

А вот морковь и свеклу мог позволить себе далеко не каждый житель средневековой Руси.

Морковь с луком

А вот морковь и свеклу мог позволить себе далеко не каждый житель средневековой Руси.

© РИА Новости / Наталья Тюрина
5 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Другое распространенное блюдо тех времен – кашу, варили в основном из гороха и риса.

Участник военно-исторического фестиваля Поле Куликово, посвященного годовщине Куликовской битвы, в Тульской области

Другое распространенное блюдо тех времен – кашу, варили в основном из гороха и риса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Кстати, само слово "каша" в нынешнем понимании известно с XIV века, а до этого так назывался пир, любая трапеза.

Фестиваль Поле Куликово

Кстати, само слово "каша" в нынешнем понимании известно с XIV века, а до этого так назывался пир, любая трапеза.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В отличие от жителей Средневековья, участники фестиваля могли себя побаловать не только баландой и кашей, но и морковью и даже жаренным мясом на углях (шашлыком), упоминание которого встречается даже в "Повести временных лет".

Фестиваль Поле Куликово

В отличие от жителей Средневековья, участники фестиваля могли себя побаловать не только баландой и кашей, но и морковью и даже жаренным мясом на углях (шашлыком), упоминание которого встречается даже в "Повести временных лет".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Согласно рецепту "зверину" (кабана, лося, оленя, тура) уже тогда мариновали в винном уксусе. А потом жарили на углях с использованием вертелов (шампуров).

Фестиваль Поле Куликово

Согласно рецепту "зверину" (кабана, лося, оленя, тура) уже тогда мариновали в винном уксусе. А потом жарили на углях с использованием вертелов (шампуров).

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Годовщина битвы празднуется на Куликовом поле каждую третью субботу сентября в соответствии с законом "О днях воинской славы и памятных датах России".

Участник военно-исторического фестиваля Поле Куликово готовит сыр на конкурсе по приготовлению блюд времен Древней Руси и Золотой Орды

Годовщина битвы празднуется на Куликовом поле каждую третью субботу сентября в соответствии с законом "О днях воинской славы и памятных датах России".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КультураКуликовская битваМузеиКуликово поле (заповедник)Социальный навигаторРоссияЧто не найдешь в учебникеОбщество
 
 
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