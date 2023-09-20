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Кулинарная "археология". Что ели свидетели Куликовской битвы

Кулинарная "археология". Что ели свидетели Куликовской битвы - РИА Новости, 20.09.2023

Кулинарная "археология". Что ели свидетели Куликовской битвы

На Куликовом поле проходят мероприятия, приуроченные к 643-й годовщине Куликовской битвы. Как рассказали организаторы, в этом году особенное внимание уделено... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:00

2023-09-20T09:00

2023-09-20T09:17

куликовская битва

культура

музеи

куликово поле (заповедник)

социальный навигатор

россия

что не найдешь в учебнике

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На Куликовом поле проходят мероприятия, приуроченные к 643-й годовщине Куликовской битвы. Как рассказали организаторы, в этом году особенное внимание уделено научной реконструкции в контексте последних исследований.По словам заместителя директора Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрея Наумова, многие находки доказывают гипотезу, что в районе Куликова поля в Епифанском уезде в XV–XVI были жилые поселения. Это открывает возможность взглянуть на событие с другой стороны.Воссозданию самой мирной картины того периода организаторы посвятили конкурс исторической кухни. О том, что ели и как готовили пищу наши предки, смотрите в фотоленте РИА Новости.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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