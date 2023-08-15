Были очевидцы? Ученые нашли новые артефакты Куликовской битвы
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Артефакты, найденные при раскопках на Куликовом поле в 2023 году
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Новые исторические артефакты, найденные археологами за последние месяцы, доказывают, что, вопреки распространенному ранее мнению, невдалеке от Куликова поля во времена Дмитрия Донского и Мамая были жилые поселения. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Куликово поле".
Одной из самых интересных находок 2023 года, по мнению ученых, стал раздавленный древнерусский горшок примерно первой четверти XVI века.
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"У жителей окрестностей Куликова поля была, очевидно, традиция вкапывать свои сосуды для хранения в землю. Для чего они это делали, что они в них хранили? Мы не знаем. Но один такой красноглиняный сосуд мы нашли", – рассказал руководитель экспедиции, кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрей Наумов.
Сосуд использовался не для приготовления пищи, предполагает хранитель фондов музея, кандидат исторических наук Татьяна Наумова.
"Это очень приличный объем, литров пять, и, скорее всего, он использовался для хранения зерна, потому что кухонные горшочки были меньше", – отметила она.
По словам Андрея Наумова, эта интересная находка, как и многие другие, доказывает выдвинутую исследователями гипотезу, что в районе Куликова поля, в Епифанском уезде в XV–XVI были жилые поселения. Эта гипотеза опровергает более ранние представления о том, что на территории Дикого поля, рядом с местом, где сошлись войска Дмитрия Донского и Мамая, никто не жил.
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"Оказывается, в это время здесь жили люди, хотя их поселения не упоминаются в писцовых книгах XVI века. Можно предположить, что местные жители были зрителями Куликовской битвы. Эту загадку нам предстоит разгадать", – отметил Андрей Наумов.
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Артефакты, найденные при раскопках на Куликовом поле в 2023 году
Артефакты, найденные при раскопках на Куликовом поле в 2023 году
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
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© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Исследование древнерусского селища Себино-2
Исследование древнерусского селища Себино-2
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
2 из 5
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Исследование древнерусского селища Себино-2
Исследование древнерусского селища Себино-2
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
3 из 5
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрей Наумов
Заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрей Наумов
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
4 из 5
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Артефакты, найденные при раскопках на Куликовом поле в 2023 году
Артефакты, найденные при раскопках на Куликовом поле в 2023 году
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
5 из 5
Артефакты, найденные при раскопках на Куликовом поле в 2023 году
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
1 из 5
Исследование древнерусского селища Себино-2
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
2 из 5
Исследование древнерусского селища Себино-2
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
3 из 5
Заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрей Наумов
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
4 из 5
Артефакты, найденные при раскопках на Куликовом поле в 2023 году
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
5 из 5
Также в пользу новой теории говорит найденный археологами огромный погреб-ледник, который, по всей видимости, использовался как место утилизации бытовых отходов. За шесть веков в нем накопились слои золы и битой керамики, и ученые сделали там множество находок.
Среди других предметов эпохи Куликовской битвы, найденных на раскопе Себино-2 –ременные пряжка и накладка, наконечник стрелы, рыболовный крючок и шип остроги, лезвия ножей, криноконечный крест, скоба, соединенные между собой два кольчужных кольца и другие. Находки рассказывают о занятиях и быте местного населения – рыбной ловле, военной службе, плотничестве. Специалисты музея-заповедника будут их очищать и изучать.
Экспедиция продолжает многолетние исследования древнерусского селища Себино-2. Это большое поселение на реке Мокрая Табола, которое считалось спутником большого Донского торгового пути времени Куликовской битвы. По мнению исследователей, в XII–XV веках на этой территории, на стыке леса и степи, на правом берегу Мокрой Таболы возник целый комплекс сел общей площадью около 15 гектаров. Местные жители занимались не только хлебопашеством, но и торговлей – по Мокрой Таболе шла одна из ветвей Донского торгового пути, соединявшего Азовское и Черное моря с Московской Русью.