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На Куликовом поле отпразднуют 643-ю годовщину Куликовской битвы - РИА Новости, 08.09.2023
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Культура
 
09:55 08.09.2023 (обновлено: 16:51 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/bitva-1894897768.html
На Куликовом поле отпразднуют 643-ю годовщину Куликовской битвы
На Куликовом поле отпразднуют 643-ю годовщину Куликовской битвы - РИА Новости, 08.09.2023
На Куликовом поле отпразднуют 643-ю годовщину Куликовской битвы
Праздничные мероприятия, посвященные 643-й годовщине Куликовской битвы, стартуют в музейном комплексе "Куликово поле" 14 сентября на Красном холме, сообщили в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:55
2023-09-08T16:51
культура
общество
дон
россия
москва
дмитрий донской
владимир гриценко
куликово поле (заповедник)
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвященные 643-й годовщине Куликовской битвы, стартуют в музейном комплексе "Куликово поле" 14 сентября на Красном холме, сообщили в пресс-службе музея.Как рассказали организаторы, в основе празднования годовщины — визуализация исторических событий, основанная на исследованиях современной науки. На Красном холме и в музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом можно будет поучаствовать в мастер-классах и интерактивных программах с эффектом полного погружения в эпоху Средневековья.Посетители будут иметь возможность заглянуть в мастерские кузнеца, ткача, резчика по кости, кожевенника и ювелира, смогут сделать стеклянные бусины, сплести стильные шнуры-аксессуары, обучиться искусству каллиграфии и увезти с Куликова поля памятные аутентичные сувениры.По традиции торжественные мероприятия откроет международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово". Он начнется 14 сентября, а его кульминацией станет праздник на Красном холме и зрелищная театрализованная реконструкция средневекового сражения, а также турнир по историческому средневековому бою в музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом."Почти 200 лет существует традиция праздновать годовщину Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля у памятника-колонны Дмитрию Донскому и чтить память тех, кто сложил свои головы у слияния Дона и Непрядвы. 27 лет эту традицию хранит Государственный музей-заповедник "Куликово поле" и не забывает неизменные элементы – литию по воинам и воинские церемониалы", — рассказал директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.Он добавил, что более яркой, эмоциональной и содержательной годовщину помогают делать участники военно-исторического движения, на которых приезжают посмотреть представители более 40 регионов России. Эта цифра неизменно растет и демонстрирует уникальность события в регионе и за его пределами.В этом году участие в мероприятиях подтвердили более 100 коллективов из больших и малых городов Российской Федерации. Ожидаются клубы любителей эпохи Средневековья из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Рязани, Тулы, Владимира, Ижевска, Белгорода, Иванова, Переславля-Залесского, Липецка, Рыбинска, Железногорска, Чехова, Череповца, Ельца, Костромы, Калуги, Борисоглебска, Нижнего Новгорода, Воронежа, Тольятти, Саратова, Суздаля и Воркуты.Многодневное празднование 643-й годовщины Куликовской битвы завершится 21 сентября (8 сентября по старому стилю. — Прим. ред.), в день сражения русских и ордынских ратей в 1380 году.Годовщина битвы празднуется на Куликовом поле каждую третью субботу сентября в соответствии с законом "О днях воинской славы и памятных датах России". Организаторы празднования: Министерство культуры Российской Федерации, правительство Тульской области, Государственный музей-заповедник "Куликово поле".
https://ria.ru/20230815/nauka-1890046871.html
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культура, общество, дон, россия, москва, дмитрий донской, владимир гриценко, куликово поле (заповедник), история, куликовская битва, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике
Культура, Общество, Дон, Россия, Москва, Дмитрий Донской, Владимир Гриценко, Куликово поле (заповедник), история, Культура, Куликовская битва, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике

На Куликовом поле отпразднуют 643-ю годовщину Куликовской битвы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники военно-исторических клубов на военно-историческом фестивале "Поле Куликово"
Участники военно-исторических клубов на военно-историческом фестивале Поле Куликово - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвященные 643-й годовщине Куликовской битвы, стартуют в музейном комплексе "Куликово поле" 14 сентября на Красном холме, сообщили в пресс-службе музея.
Как рассказали организаторы, в основе празднования годовщины — визуализация исторических событий, основанная на исследованиях современной науки. На Красном холме и в музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом можно будет поучаствовать в мастер-классах и интерактивных программах с эффектом полного погружения в эпоху Средневековья.
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Посетители будут иметь возможность заглянуть в мастерские кузнеца, ткача, резчика по кости, кожевенника и ювелира, смогут сделать стеклянные бусины, сплести стильные шнуры-аксессуары, обучиться искусству каллиграфии и увезти с Куликова поля памятные аутентичные сувениры.
По традиции торжественные мероприятия откроет международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово". Он начнется 14 сентября, а его кульминацией станет праздник на Красном холме и зрелищная театрализованная реконструкция средневекового сражения, а также турнир по историческому средневековому бою в музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом.
"Почти 200 лет существует традиция праздновать годовщину Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля у памятника-колонны Дмитрию Донскому и чтить память тех, кто сложил свои головы у слияния Дона и Непрядвы. 27 лет эту традицию хранит Государственный музей-заповедник "Куликово поле" и не забывает неизменные элементы – литию по воинам и воинские церемониалы", — рассказал директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

Участники военно-исторического фестиваля Поле Куликово

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 7
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

Участники военно-исторического фестиваля Поле Куликово

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 7
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

Участники военно-исторического фестиваля Поле Куликово

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

Участники военно-исторического фестиваля Поле Куликово

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Алексей Куденко

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

Участники военно-исторического фестиваля Поле Куликово

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
5 из 7
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

Фестиваль Куликово поле

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

Участники военно-исторического фестиваля Поле Куликово

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
7 из 7

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 7

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 7

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 7

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 7

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
5 из 7

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
6 из 7

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
7 из 7
Он добавил, что более яркой, эмоциональной и содержательной годовщину помогают делать участники военно-исторического движения, на которых приезжают посмотреть представители более 40 регионов России. Эта цифра неизменно растет и демонстрирует уникальность события в регионе и за его пределами.
В этом году участие в мероприятиях подтвердили более 100 коллективов из больших и малых городов Российской Федерации. Ожидаются клубы любителей эпохи Средневековья из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Рязани, Тулы, Владимира, Ижевска, Белгорода, Иванова, Переславля-Залесского, Липецка, Рыбинска, Железногорска, Чехова, Череповца, Ельца, Костромы, Калуги, Борисоглебска, Нижнего Новгорода, Воронежа, Тольятти, Саратова, Суздаля и Воркуты.
Многодневное празднование 643-й годовщины Куликовской битвы завершится 21 сентября (8 сентября по старому стилю. — Прим. ред.), в день сражения русских и ордынских ратей в 1380 году.
Годовщина битвы празднуется на Куликовом поле каждую третью субботу сентября в соответствии с законом "О днях воинской славы и памятных датах России". Организаторы празднования: Министерство культуры Российской Федерации, правительство Тульской области, Государственный музей-заповедник "Куликово поле".
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