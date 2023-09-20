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Протестующие в Ереване начали расходиться с площади Республики - РИА Новости, 20.09.2023
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23:07 20.09.2023 (обновлено: 23:28 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/erevan-1897675178.html
Протестующие в Ереване начали расходиться с площади Республики
Протестующие в Ереване начали расходиться с площади Республики - РИА Новости, 20.09.2023
Протестующие в Ереване начали расходиться с площади Республики
В Ереване площадь, где располагается здание правительства Армении, опустела после стихийного митинга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T23:07
2023-09-20T23:28
в мире
ереван
армения
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
баку
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ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. В Ереване площадь, где располагается здание правительства Армении, опустела после стихийного митинга, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста жителей республики, недовольных решениями армянских властей по Нагорному Карабаху, началась в районе 14:00 на площади Республики. Большинство людей собирались у здания правительства страны. В течение дня между силовиками и протестующими проходили перепалки, пик которых пришелся на вечер. В районе 22:00 в полицию и спецназ полетели камни и бутылки, они в ответ закрывались щитами и задерживали участников манифестации. В районе полуночи площадь практически опустела, при этом там остается часть участников акции, но активных действий они не предпринимают. Здание кабмина все еще находится под усиленной охраной.В среду после объявления о договоренностях между Баку и Степанакертом о прекращении огня жители Еревана стали стягиваться на площадь Республики, где расположен комплекс административных зданий. Днем манифестанты перекрыли две ведущие туда улицы. Сегодня Азербайджан заявил о завершении "антитеррористических мероприятий локального характера", которые инициировал накануне для "восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе". В качестве условия для перемирия Баку обозначил полное разоружение армянских формирований в регионе и вывод тяжелой техники. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что подразделений республики в Карабахе нет.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
ереван
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в мире, ереван, армения, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, баку
В мире, Ереван, Армения, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе, Баку
Протестующие в Ереване начали расходиться с площади Республики

Площадь Республики в Ереване, где проходил митинг оппозиции, почти опустела

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкПротесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
Протесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Протесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. В Ереване площадь, где располагается здание правительства Армении, опустела после стихийного митинга, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста жителей республики, недовольных решениями армянских властей по Нагорному Карабаху, началась в районе 14:00 на площади Республики. Большинство людей собирались у здания правительства страны.
В течение дня между силовиками и протестующими проходили перепалки, пик которых пришелся на вечер. В районе 22:00 в полицию и спецназ полетели камни и бутылки, они в ответ закрывались щитами и задерживали участников манифестации.
В районе полуночи площадь практически опустела, при этом там остается часть участников акции, но активных действий они не предпринимают. Здание кабмина все еще находится под усиленной охраной.
В среду после объявления о договоренностях между Баку и Степанакертом о прекращении огня жители Еревана стали стягиваться на площадь Республики, где расположен комплекс административных зданий. Днем манифестанты перекрыли две ведущие туда улицы.
Сегодня Азербайджан заявил о завершении "антитеррористических мероприятий локального характера", которые инициировал накануне для "восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе". В качестве условия для перемирия Баку обозначил полное разоружение армянских формирований в регионе и вывод тяжелой техники. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что подразделений республики в Карабахе нет.
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В миреЕреванАрменияНагорный КарабахСитуация в Нагорном КарабахеБаку
 
 
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