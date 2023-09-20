Протестующие в Ереване начали расходиться с площади Республики
Площадь Республики в Ереване, где проходил митинг оппозиции, почти опустела
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкПротесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Арам Нерсесян
Протесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. В Ереване площадь, где располагается здание правительства Армении, опустела после стихийного митинга, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста жителей республики, недовольных решениями армянских властей по Нагорному Карабаху, началась в районе 14:00 на площади Республики. Большинство людей собирались у здания правительства страны.
В течение дня между силовиками и протестующими проходили перепалки, пик которых пришелся на вечер. В районе 22:00 в полицию и спецназ полетели камни и бутылки, они в ответ закрывались щитами и задерживали участников манифестации.
В районе полуночи площадь практически опустела, при этом там остается часть участников акции, но активных действий они не предпринимают. Здание кабмина все еще находится под усиленной охраной.
В среду после объявления о договоренностях между Баку и Степанакертом о прекращении огня жители Еревана стали стягиваться на площадь Республики, где расположен комплекс административных зданий. Днем манифестанты перекрыли две ведущие туда улицы.
Сегодня Азербайджан заявил о завершении "антитеррористических мероприятий локального характера", которые инициировал накануне для "восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе". В качестве условия для перемирия Баку обозначил полное разоружение армянских формирований в регионе и вывод тяжелой техники. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что подразделений республики в Карабахе нет.