https://ria.ru/20230920/erevan-1897675178.html

Протестующие в Ереване начали расходиться с площади Республики

Протестующие в Ереване начали расходиться с площади Республики - РИА Новости, 20.09.2023

Протестующие в Ереване начали расходиться с площади Республики

В Ереване площадь, где располагается здание правительства Армении, опустела после стихийного митинга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T23:07

2023-09-20T23:07

2023-09-20T23:28

в мире

ереван

армения

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

баку

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897408172_0:159:1620:1070_1920x0_80_0_0_d849fa884c6a4da79046952136e2c65a.jpg

ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. В Ереване площадь, где располагается здание правительства Армении, опустела после стихийного митинга, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста жителей республики, недовольных решениями армянских властей по Нагорному Карабаху, началась в районе 14:00 на площади Республики. Большинство людей собирались у здания правительства страны. В течение дня между силовиками и протестующими проходили перепалки, пик которых пришелся на вечер. В районе 22:00 в полицию и спецназ полетели камни и бутылки, они в ответ закрывались щитами и задерживали участников манифестации. В районе полуночи площадь практически опустела, при этом там остается часть участников акции, но активных действий они не предпринимают. Здание кабмина все еще находится под усиленной охраной.В среду после объявления о договоренностях между Баку и Степанакертом о прекращении огня жители Еревана стали стягиваться на площадь Республики, где расположен комплекс административных зданий. Днем манифестанты перекрыли две ведущие туда улицы. Сегодня Азербайджан заявил о завершении "антитеррористических мероприятий локального характера", которые инициировал накануне для "восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе". В качестве условия для перемирия Баку обозначил полное разоружение армянских формирований в регионе и вывод тяжелой техники. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что подразделений республики в Карабахе нет.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

ереван

армения

нагорный карабах

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ереван, армения, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, баку