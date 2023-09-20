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Митингующие в Ереване начали шествие к посольству России - РИА Новости, 20.09.2023
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20:18 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/erevan-1897648775.html
Митингующие в Ереване начали шествие к посольству России
Митингующие в Ереване начали шествие к посольству России - РИА Новости, 20.09.2023
Митингующие в Ереване начали шествие к посольству России
Представители и сторонники антироссийского политического блока "Национально-демократический полюс" начали протестное шествие в сторону посольства России в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:18
2023-09-20T20:18
в мире
азербайджан
россия
ереван
владимир путин
никол пашинян
евросоюз
ильхам алиев
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ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Представители и сторонники антироссийского политического блока "Национально-демократический полюс" начали протестное шествие в сторону посольства России в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. Митингующие скандируют антироссийские и антиправительственные лозунги, призывая премьер-министра страны Никола Пашиняна подать в отставку. Манифестанты держат флаги США, Франции, Грузии, Греции, ЕС. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ, в свою очередь, призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве также отметили, что российские миротворцы организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России также призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией". В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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в мире, азербайджан, россия, ереван, владимир путин, никол пашинян, евросоюз, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Россия, Ереван, Владимир Путин, Никол Пашинян, Евросоюз, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе
Митингующие в Ереване начали шествие к посольству России

Сторонники антироссийского блока в Армении начали шествие к посольству РФ

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкПротесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
Протесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Протесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
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ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Представители и сторонники антироссийского политического блока "Национально-демократический полюс" начали протестное шествие в сторону посольства России в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие скандируют антироссийские и антиправительственные лозунги, призывая премьер-министра страны Никола Пашиняна подать в отставку. Манифестанты держат флаги США, Франции, Грузии, Греции, ЕС.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ, в свою очередь, призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве также отметили, что российские миротворцы организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России также призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией".
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
 
В миреАзербайджанРоссияЕреванВладимир ПутинНикол ПашинянЕвросоюзИльхам АлиевСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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