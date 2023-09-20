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Обстановка у здания посольства России в Ереване спокойная, митингующих нет - РИА Новости, 20.09.2023
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19:13 20.09.2023 (обновлено: 19:48 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/erevan-1897638413.html
Обстановка у здания посольства России в Ереване спокойная, митингующих нет
Обстановка у здания посольства России в Ереване спокойная, митингующих нет - РИА Новости, 20.09.2023
Обстановка у здания посольства России в Ереване спокойная, митингующих нет
Обстановка у здания посольства России в Ереване спокойная, в среду возле дипмиссии митингующих нет, но меры безопасности усилены, у здания дежурит полиция,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:13
2023-09-20T19:48
в мире
ереван
азербайджан
россия
владимир путин
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Обстановка у здания посольства России в Ереване спокойная, в среду возле дипмиссии митингующих нет, но меры безопасности усилены, у здания дежурит полиция, передает корреспондент РИА Новости. Накануне вечером у посольства произошли стычки между протестующими и представителями правоохранительных органов. Более сотни людей, пришедших к дипмиссии, призывали российскую сторону принять меры для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Посольство РФ направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования дипмиссии в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230919/armeniya-1897344482.html
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в мире, ереван, азербайджан, россия, владимир путин, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, ильхам алиев
В мире, Ереван, Азербайджан, Россия, Владимир Путин, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ильхам Алиев
Обстановка у здания посольства России в Ереване спокойная, митингующих нет

Обстановка у здания посольства РФ в Ереване спокойная, митингующих нет

© Sputnik / Aram NersesyanПосольство РФ в Армении
Посольство РФ в Армении - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Sputnik / Aram Nersesyan
Посольство РФ в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Обстановка у здания посольства России в Ереване спокойная, в среду возле дипмиссии митингующих нет, но меры безопасности усилены, у здания дежурит полиция, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне вечером у посольства произошли стычки между протестующими и представителями правоохранительных органов. Более сотни людей, пришедших к дипмиссии, призывали российскую сторону принять меры для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Посольство РФ направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования дипмиссии в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Маргарита Симоньян. - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Никто не помогал и не поможет Армении, кроме России, заявила Симоньян
19 сентября, 18:29
 
В миреЕреванАзербайджанРоссияВладимир ПутинНикол ПашинянСитуация в Нагорном КарабахеИльхам Алиев
 
 
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