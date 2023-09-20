https://ria.ru/20230920/erevan-1897549905.html

В Ереване протестующие перекрыли дорогу рядом с Домом Правительства

В Ереване протестующие перекрыли дорогу рядом с Домом Правительства - РИА Новости, 20.09.2023

В Ереване протестующие перекрыли дорогу рядом с Домом Правительства

Протестующие в центре Еревана против договоренностей между Азербайджаном и Карабахом перекрыли проспект Тиграна Меца, ведущий к площади Республики, сообщил... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:49

2023-09-20T14:49

2023-09-20T15:45

в мире

ереван

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. Протестующие в центре Еревана против договоренностей между Азербайджаном и Карабахом перекрыли проспект Тиграна Меца, ведущий к площади Республики, сообщил корреспондент РИА Новости.Автомобильное движение в этой части города частично парализовано.Одного участника акции задержала полиция.После объявления о договоренностях между Баку и Степанакертом о приостановке "антитеррористической операции" армии Азербайджана, жители Еревана стали стягиваться на площадь Республики, где расположен комплекс административных зданий. С раннего утра перед Домом Правительства дежурят полицейские в шлемах и со щитами, также на место прибыли бойцы спецназа.Cегодня в Баку объявили о достижении договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Среди условий для завершения "антитеррористической операции" азербайджанская сторона обозначила полное разоружение армянских формирований в регионе.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897534234.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897531019.html

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в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе