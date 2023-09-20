https://ria.ru/20230920/erevan-1897549905.html
В Ереване протестующие перекрыли дорогу рядом с Домом Правительства
В Ереване протестующие перекрыли дорогу рядом с Домом Правительства - РИА Новости, 20.09.2023
В Ереване протестующие перекрыли дорогу рядом с Домом Правительства
Протестующие в центре Еревана против договоренностей между Азербайджаном и Карабахом перекрыли проспект Тиграна Меца, ведущий к площади Республики, сообщил... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:49
2023-09-20T14:49
2023-09-20T15:45
в мире
ереван
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897553550_60:25:2254:1259_1920x0_80_0_0_e52fdb792d7f7e058d66731390480e1a.jpg
ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. Протестующие в центре Еревана против договоренностей между Азербайджаном и Карабахом перекрыли проспект Тиграна Меца, ведущий к площади Республики, сообщил корреспондент РИА Новости.Автомобильное движение в этой части города частично парализовано.Одного участника акции задержала полиция.После объявления о договоренностях между Баку и Степанакертом о приостановке "антитеррористической операции" армии Азербайджана, жители Еревана стали стягиваться на площадь Республики, где расположен комплекс административных зданий. С раннего утра перед Домом Правительства дежурят полицейские в шлемах и со щитами, также на место прибыли бойцы спецназа.Cегодня в Баку объявили о достижении договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Среди условий для завершения "антитеррористической операции" азербайджанская сторона обозначила полное разоружение армянских формирований в регионе.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897534234.html
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897531019.html
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897553550_0:67:1735:1368_1920x0_80_0_0_04dc7fe94fefc0c862805a745411b8e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Ереване протестующие перекрыли дорогу рядом с Домом Правительства
Протестующие перекрыли одну из дорог рядом с Домом Правительства в Ереване
ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. Протестующие в центре Еревана против договоренностей между Азербайджаном и Карабахом перекрыли проспект Тиграна Меца, ведущий к площади Республики, сообщил корреспондент РИА Новости.
Автомобильное движение в этой части города частично парализовано.
Одного участника акции задержала полиция.
После объявления о договоренностях между Баку
и Степанакертом
о приостановке "антитеррористической операции" армии Азербайджана
, жители Еревана стали стягиваться на площадь Республики, где расположен комплекс административных зданий.
С раннего утра перед Домом Правительства дежурят полицейские в шлемах и со щитами, также на место прибыли бойцы спецназа.
Ереван поддержал позицию армян в Карабахе по прекращению огня
Cегодня в Баку объявили о достижении договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе
. Среди условий для завершения "антитеррористической операции" азербайджанская сторона обозначила полное разоружение армянских формирований в регионе.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Пашинян заявил, что не понимает пунктов о выводе ВС Армении из Карабаха