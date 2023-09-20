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В Ереване у здания правительства начали собираться протестующие - РИА Новости, 20.09.2023
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13:08 20.09.2023 (обновлено: 14:06 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/erevan-1897518496.html
В Ереване у здания правительства начали собираться протестующие
В Ереване у здания правительства начали собираться протестующие - РИА Новости, 20.09.2023
В Ереване у здания правительства начали собираться протестующие
Жители Еревана после объявлений о договоренностях по ситуации в Нагорном Карабахе начали собираться перед центральной площадью столицы, где расположен комплекс... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:08
2023-09-20T14:06
в мире
ереван
армения
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. Жители Еревана после объявлений о договоренностях по ситуации в Нагорном Карабахе начали собираться перед центральной площадью столицы, где расположен комплекс правительственных зданий, передает корреспондент РИА Новости.Толпа стягивается к зданию кабинета министров Армении. Площадь Республики еще не заполнена, но люди продолжают прибывать. С раннего утра перед офисом правительства дежурят полицейские в шлемах и со щитами, также на место сбора начали прибывать бойцы полицейского спецназ в красных беретах. Cегодня в Баку объявили о достижении договоренности с Ереваном о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Среди условий для завершения "антитеррористической операции" азербайджанская сторона обозначила полное разоружение армянских формирований в регионе.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897515771.html
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в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Ереване у здания правительства начали собираться протестующие

В Ереване у здания правительства начали собираться участники митинга

© SputnikОбстановка у здания правительства Армении
Обстановка у здания правительства Армении - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Sputnik
Обстановка у здания правительства Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. Жители Еревана после объявлений о договоренностях по ситуации в Нагорном Карабахе начали собираться перед центральной площадью столицы, где расположен комплекс правительственных зданий, передает корреспондент РИА Новости.
Толпа стягивается к зданию кабинета министров Армении. Площадь Республики еще не заполнена, но люди продолжают прибывать. С раннего утра перед офисом правительства дежурят полицейские в шлемах и со щитами, также на место сбора начали прибывать бойцы полицейского спецназ в красных беретах.
Cегодня в Баку объявили о достижении договоренности с Ереваном о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Среди условий для завершения "антитеррористической операции" азербайджанская сторона обозначила полное разоружение армянских формирований в регионе.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Пашинян: Ереван не принимал участие в разработке соглашения по Карабаху
12:59
 
В миреЕреванАрменияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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