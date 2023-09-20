https://ria.ru/20230920/erevan-1897518496.html

В Ереване у здания правительства начали собираться протестующие

В Ереване у здания правительства начали собираться протестующие - РИА Новости, 20.09.2023

В Ереване у здания правительства начали собираться протестующие

Жители Еревана после объявлений о договоренностях по ситуации в Нагорном Карабахе начали собираться перед центральной площадью столицы, где расположен комплекс... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:08

2023-09-20T13:08

2023-09-20T14:06

в мире

ереван

армения

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. Жители Еревана после объявлений о договоренностях по ситуации в Нагорном Карабахе начали собираться перед центральной площадью столицы, где расположен комплекс правительственных зданий, передает корреспондент РИА Новости.Толпа стягивается к зданию кабинета министров Армении. Площадь Республики еще не заполнена, но люди продолжают прибывать. С раннего утра перед офисом правительства дежурят полицейские в шлемах и со щитами, также на место сбора начали прибывать бойцы полицейского спецназ в красных беретах. Cегодня в Баку объявили о достижении договоренности с Ереваном о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Среди условий для завершения "антитеррористической операции" азербайджанская сторона обозначила полное разоружение армянских формирований в регионе.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897515771.html

ереван

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в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе