https://ria.ru/20230920/briks-1897611772.html

Косачев возглавит российскую делегацию на парламентском форуме БРИКС

Косачев возглавит российскую делегацию на парламентском форуме БРИКС - РИА Новости, 20.09.2023

Косачев возглавит российскую делегацию на парламентском форуме БРИКС

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев рассказал РИА Новости, что возглавит делегацию РФ на проходящем в ЮАР 27-29 сентября IX парламентском форуме БРИКС,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:43

2023-09-20T17:43

2023-09-20T18:09

россия

юар

брикс

константин косачев

африка

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев рассказал РИА Новости, что возглавит делегацию РФ на проходящем в ЮАР 27-29 сентября IX парламентском форуме БРИКС, законодатели планируют обсудить партнерство БРИКС и Африки, энергетику, вопросы безопасности в мире.По словам Косачева, в форуме "примет участие представительная делегация Федерального Собрания РФ, уровень делегации определен в соответствии с уровнем других делегаций на форуме"."Основным лейтмотивом форума выбрана тема "Использование многосторонности и парламентской дипломатии для углубления партнерства БРИКС и Африки в целях ускоренной реализации Соглашения о свободной торговле в Африке", - отметил парламентарий.Кроме того, в рамках запланированных мероприятий предусматривается обсуждение следующих вопросов: партнерство БРИКС и Африки в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли, энергетические проблемы БРИКС - "справедливый переход" от угля к водородной энергетике. При этом российской делегации по теме энергетики предложено выступить в качестве основного докладчика, сказал Косачев.Еще одна тема, предложенная к обсуждению: актуализация законодательства в странах БРИКС в связи с изменением климата. "Мир и безопасность БРИКС: может ли многосторонность восстановить мир и безопасность?" также станет темой форума, сказал политик.По словам законодателя, Россия, как страна, принимающая эстафетную палочку председательства БРИКС в 2024 году, готова развивать парламентскую составляющую БРИКС "за счет привлечения к его работе большего числа парламентариев из других заинтересованных стран по аналогии с форматом БРИКС+".Косачев также напомнил, что в прежние годы парламентские форумы БРИКС проходили в разных форматах. Так, первый парламентский форум БРИКС состоялся в Москве 8 июня 2015 года. На нем обсуждалась роль парламентов стран БРИКС в решении наиболее актуальных проблем, стоящих перед мировым сообществом.В соответствии с предложением Индии в Джайпуре, начиная с 2017 и до 2021 года, кроме 2020, когда из-за пандемии Cоvid-19 в рамках российского председательства он прошел в формате видеоконференцсвязи, парламентские форумы БРИКС стали проводиться ежегодно "на полях" ассамблей Межпарламентского союза, рассказал политик."В этом году парламентский форум будет впервые за долгое время проходить очно. Российская парламентская делегация собирается принять самое активное участие в обсуждении вопросов дальнейшей институционализации парламентского измерения объединения", - отметил сенатор.

https://ria.ru/20230829/briks-1892759981.html

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россия, юар, брикс, константин косачев, африка, в мире