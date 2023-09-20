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В Баку ответили на заявления Еревана об "этнических чистках" армян - РИА Новости, 20.09.2023
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17:47 20.09.2023 (обновлено: 17:52 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/baku-1897613117.html
В Баку ответили на заявления Еревана об "этнических чистках" армян
В Баку ответили на заявления Еревана об "этнических чистках" армян - РИА Новости, 20.09.2023
В Баку ответили на заявления Еревана об "этнических чистках" армян
Утверждения Армении о якобы этнических чистках армян Карабаха со стороны Азербайджана категорически неприемлемы, заявил в среду помощник азербайджанского... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:47
2023-09-20T17:52
в мире
азербайджан
россия
баку
хикмет гаджиев
twitter
евросоюз
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Утверждения Армении о якобы этнических чистках армян Карабаха со стороны Азербайджана категорически неприемлемы, заявил в среду помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев. Ранее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян выложил в среду в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) фотографию степанакертского аэропорта, где собрались жители районов Карабаха, и обратился к главам ЕС и США, обвинив их в том, что они терпимо относятся к "этническим чисткам" в регионе. "Мы (Баку – ред.) устанавливаем различные каналы коммуникаций с армянским населением для определения и обеспечения гуманитарных нужд жителей Азербайджана армянского происхождения. Утверждения Армении о якобы этнических чистках армян Карабаха со стороны Азербайджана категорически неприемлемы", - отметил он. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897589063.html
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в мире, азербайджан, россия, баку, хикмет гаджиев, twitter, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта
В мире, Азербайджан, Россия, Баку, Хикмет Гаджиев, Twitter, Евросоюз, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ситуация в зоне карабахского конфликта
В Баку ответили на заявления Еревана об "этнических чистках" армян

Помощник Алиева Гаджиев: заявления Еревана об этнических чистках неприемлемы

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Утверждения Армении о якобы этнических чистках армян Карабаха со стороны Азербайджана категорически неприемлемы, заявил в среду помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.
Ранее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян выложил в среду в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) фотографию степанакертского аэропорта, где собрались жители районов Карабаха, и обратился к главам ЕС и США, обвинив их в том, что они терпимо относятся к "этническим чисткам" в регионе.
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"Мы (Баку – ред.) устанавливаем различные каналы коммуникаций с армянским населением для определения и обеспечения гуманитарных нужд жителей Азербайджана армянского происхождения. Утверждения Армении о якобы этнических чистках армян Карабаха со стороны Азербайджана категорически неприемлемы", - отметил он.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
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В миреАзербайджанРоссияБакуХикмет ГаджиевTwitterЕвросоюзСитуация в Нагорном КарабахеСитуация в зоне карабахского конфликта
 
 
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