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США намерены продолжить совместные с Арменией учения - РИА Новости, 19.09.2023
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17:51 19.09.2023 (обновлено: 18:01 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/ucheniya-1897328182.html
США намерены продолжить совместные с Арменией учения
США намерены продолжить совместные с Арменией учения - РИА Новости, 19.09.2023
США намерены продолжить совместные с Арменией учения
США продолжат совместные военные учения с Арменией и завершат их планово, не считают, что американским бойцам, которые принимают в них участие, что-то угрожает, РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:51
2023-09-19T18:01
в мире
сша
армения
министерство обороны сша
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. США продолжат совместные военные учения с Арменией и завершат их планово, не считают, что американским бойцам, которые принимают в них участие, что-то угрожает, сообщил Пентагон."Наши совместные учения с Арменией реализовали свои цели по построению новых отношений на тактическом уровне и повышению совместимости для миротворческих операций, они завершатся завтра, как и планировалось", - сообщили РИА Новости в американском военном ведомстве.Пентагон уточнил, что не видит рисков для своего персонала, участвующего в маневрах.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230907/armeniya-1894624766.html
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в мире, сша, армения, министерство обороны сша, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе
В мире, США, Армения, Министерство обороны США, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе
США намерены продолжить совместные с Арменией учения

Пентагон: США продолжат учения с Арменией, несмотря на ситуацию в Карабахе

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. США продолжат совместные военные учения с Арменией и завершат их планово, не считают, что американским бойцам, которые принимают в них участие, что-то угрожает, сообщил Пентагон.
"Наши совместные учения с Арменией реализовали свои цели по построению новых отношений на тактическом уровне и повышению совместимости для миротворческих операций, они завершатся завтра, как и планировалось", - сообщили РИА Новости в американском военном ведомстве.
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7 сентября, 08:00
Пентагон уточнил, что не видит рисков для своего персонала, участвующего в маневрах.
Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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