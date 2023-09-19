https://ria.ru/20230919/ucheniya-1897328182.html

США намерены продолжить совместные с Арменией учения

США намерены продолжить совместные с Арменией учения - РИА Новости, 19.09.2023

США намерены продолжить совместные с Арменией учения

США продолжат совместные военные учения с Арменией и завершат их планово, не считают, что американским бойцам, которые принимают в них участие, что-то угрожает, РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:51

2023-09-19T17:51

2023-09-19T18:01

в мире

сша

армения

министерство обороны сша

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. США продолжат совместные военные учения с Арменией и завершат их планово, не считают, что американским бойцам, которые принимают в них участие, что-то угрожает, сообщил Пентагон."Наши совместные учения с Арменией реализовали свои цели по построению новых отношений на тактическом уровне и повышению совместимости для миротворческих операций, они завершатся завтра, как и планировалось", - сообщили РИА Новости в американском военном ведомстве.Пентагон уточнил, что не видит рисков для своего персонала, участвующего в маневрах.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230907/armeniya-1894624766.html

https://ria.ru/20230912/armeniya-1895815535.html

сша

армения

азербайджан

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в мире, сша, армения, министерство обороны сша, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе