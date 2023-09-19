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Биография Дины Рубиной

Биография Дины Рубиной - РИА Новости, 19.09.2023

Биография Дины Рубиной

Писательница Дина Рубина родилась 19 сентября 1953 года в Ташкенте (Узбекская ССР, сейчас Узбекистан). РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T01:05

2023-09-19T01:05

2023-09-19T01:05

справки

узбекская сср

дина рубина

израиль

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Писательница Дина Рубина родилась 19 сентября 1953 года в Ташкенте (Узбекская ССР, сейчас Узбекистан). В 1977 году окончила Ташкентскую консерваторию (сейчас Государственная консерватория Узбекистана) по классу фортепиано. В 1971 году состоялся литературный дебют Рубиной, когда в журнале "Юность" был напечатан рассказ "Беспокойная натура". С тех пор в журнале регулярно появлялись ее повести и рассказы. Литературную известность Рубиной принесла повесть "Когда же пойдет снег?..", вышедшая в 1977 году.В этом же году она была принята в Союз писателей Узбекской ССР.С 1977 по 1978 год Дина Рубина преподавала в Ташкентском государственном институте культуры (сейчас Государственный институт искусств и культуры Узбекистана), в 1978-1984 годах руководила литобъединением при Союзе писателей Узбекской ССР. В 1979 году стала членом Союза писателей СССР. В этот период она написала пьесу "Чудесная дойра" (1982). В 1980-х годах в Ташкенте были опубликованы книги "Дом за зеленой калиткой" (1982), "Отворите окно…" (1987).В 1984 году Дина Рубина переехала в Москву. В 1990 году вышла книга "Двойная фамилия" с одноименной повестью и романом "На Верхней Масловке". В 1990 году вместе с семьей уехала в Израиль, где продолжает писать на русском языке. Первые опыты жизни на новом месте она описала в повести "Во вратах твоих" (1993) и романе "Вот идет Мессия!" (1996). В 1990-е годы вышли сборники повестей и рассказов "Один интеллигент уселся на дороге" (1994), "Уроки музыки" (1996), "Ангел конвойный" (1997), "Высокая вода венецианцев" (1999), "Астральный полет души на уроке физики" (1999), сборник эссе "Под знаком карнавала" (1999), роман "Последний кабан из лесов Понтеведра" (1998).В 2000-е годы были опубликованы романы "Синдикат" (2004), "На солнечной стороне улицы" (2006), "Почерк Леонардо" (2008), "Белая голубка Кордовы" (2009), "Адам и Мирьям" (2010), "Синдром Петрушки" (2010), сборники "Глаза героя крупным планом" (2002), "Несколько торопливых слов любви" (2003), "Холодная весна в Провансе" (2005), "Цыганка" (2006), "Старые повести о любви" (2007), "Иерусалимский синдром" (2008), "Вид из окна съемной квартиры" (2008), "Душегубица" (2011) и многие другие.В 2012 году вышла книга Рубиной "Окна", проиллюстрированная ее мужем, художником Борисом Карафеловым. В 2014 году вышла в свет детективно-шпионская трилогия "Русская канарейка", в которую вошли три части – "Желтухин", "Голос" и "Блудный сын". В 2017 году Дина Рубина представила общественности свою новую повесть "Бабий ветер". В 2018 году в России вышла книга "Рябиновый клин", которая стала первой частью трилогии "Наполеонов обоз". В 2019 году увидели свет вторая и третья части – книги "Белые лошади" и "Ангельский рожок". В последние годы у Дины Рубиной вышли полухудожественная творческая автобиография "Одинокий пишущий человек" (2020) и роман "Маньяк Гуревич" о жизни врача-психиатра (2021). Произведения Рубиной были неоднократно экранизированы. В 1979 году по ее книге "Когда же пойдет снег?" была снята телеверсия спектакля в постановке Московского Театра юного зрителя. В 1984 году вышел фильм "Наш внук работает в милиции" по повести Дины Рубиной "Завтра, как обычно". В 2000-х годах вышли фильмы "На Верхней Масловке" (2004), "Двойная фамилия" (2006), "Любка" (2009), сериал "На солнечной стороне улицы" (2010), короткометражные фильмы "Когда же пойдет снег?" (2011) и "Конец эпохи" (2013) по произведениям Рубиной. В 2015 году вышла драма "Синдром Петрушки" по одноименном роману писательницы. Произведения Рубиной ставят на театральных сценах. В 2012 году в театре "Открытое пространство" в Санкт-Петербурге режиссером Иваном Латышевым был поставлен спектакль-рассказ "Любка" по одноименной повести. В 2014 году в Камерном драматическом театре в Вологде был поставлен спектакль "Любка" режиссером Яковом Рубиным. В 2017 году в музыкальном театре "Геликон-опера" в Москве состоялась премьера музыкальной драмы "Высокая вода венецианцев", созданной по мотивам одноименной повести Дины Рубиной режиссером Денисом Азаровым. В 2021 году в Московском Новом драматическом театре режиссером Вячеславом Долгачевым был поставлен спектакль "Чужие подъезды по одноименной повести Дины Рубиной ". В 2013 году Рубина стала автором текста для образовательной акции "Тотальный диктант". Дина Рубина – член международного ПЕН-клуба, Союза русскоязычных писателей Израиля.Лауреат премии Министерства культуры Узбекской ССР (1982), премии имени Арье Дульчина (Израиль, 1990), премии Союза русскоязычных писателей Израиля (1995).Лауреат российской национальной литературной премии "Большая книга" (2007), международного литературного конкурса "Русская премия" (2009), международной литературной премии имени И.А. Гончарова (2020). Дина Рубина замужем вторым браком за художником-иллюстратором Борисом Карафеловым, у нее двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, узбекская сср, дина рубина, израиль