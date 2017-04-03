Писательница Дина Рубина рассказала о новой повести "Бабий ветер", откровенном разговоре с читателем, свободе, верности и камчатском ветре.

"Дневник читателя". "Бабий ветер" Дины Рубиной Your browser does not support HTML5 audio

Также в программе:

– В Россию приезжает автор нашумевшей трилогии "Сосны" – Блейк Крауч.

– На ежегодной литературной конференции по вопросам фантастики "Роскон" выбрали лучших фантастов 2016 года.

– Книги на все времена. Выбор Бориса Куприянова.

Участники:

– Дина Рубина, писатель;

– Борис Куприянов, литературный деятель, основатель магазина "Фаланстер" и книжного портала "Горький".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Расскажу о главной книге апреля – новой повести Дины Рубиной "Бабий ветер". Совершенно новая – во всех смыслах – книга. В ней впервые не звучит голоса автора. Вся повесть – это письма героини некой писательнице, которую мы так никогда не услышим. И до определенного момента даже не узнаем, сделала ли она что-нибудь из того материала, который отправляет ей героиня, или нет. Дело в том, что героиня "Бабьего ветра" Галина – косметолог. По определенным причинам она эмигрировала в Америку, живет там уже четверть века, имеет свою клиентуру и, собственно, в письмах она делится подробностями своей работы с писательницей, с которой ее познакомила приятельница. Галина пишет ответы на вполне конкретные вопросы о тонкостях профессии, попутно рассказывая истории о своих клиентах и неизбежно отвлекаясь на собственные воспоминания. И из этих фрагментов постепенно складывается ее личная история. В прошлом Галина – парашютистка и пилот теплового аэростата, женщина смелая, очень яркая, любимая и любящая. Ее американская жизнь – это бегство от прошлого и в какой-то степени от самой себя после трагической гибели мужа.

"Бабий ветер", как говорит сама героиня, повесть "ниже пояса и выше облаков". Это и откровенный разговор о болезненных проблемах вроде смены пола или женского обрезания, и смелые суждения об устройстве западного общества и жизни в эмиграции, и ностальгические зарисовки о советских парикмахерских, коммуналках и рынках, и рвущие душу полеты на воздушном шаре, и лебединая верность, и тоска по любви.

Дина Ильинична сама приехала в Москву представлять новую книгу и согласилась прийти в студию радио Sputnik и рассказать о своей героине, о книге "Бабий ветер" и о новом опыте близости с читателем. У тех, кто хотел, но не смог попасть на встречу с Диной Рубиной в Москве, еще есть возможность прийти на презентацию в Санкт-Петербурге 3 и 4 апреля.

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Однажды в загородный дом Эндрю Томаса, знаменитого писателя триллеров, пришло странное письмо, которое начиналось со слов: "Привет! На твоей земле погребен труп, покрытый твоей кровью…" Дальше следовало подробное описание того, где лежат останки женщины, и указание позвонить по телефону, номер которого записан на бумажке в кармане убитой…

Это завязка нового романа американца Блейка Крауча "Пустошь страха", который так ждут поклонники трилогии "Сосны". На следующей неделе молодой и обаятельный Крауч прилетает в Россию. С 4 по 8 апреля он встретится с московскими читателями в крупных столичных книжных, а 9 и 10 апреля представит свой роман в Санкт-Петербурге.

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