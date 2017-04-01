Книги на апрель: новая повесть Рубиной и роман "Неизвестность" Слаповского

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Пронзительная повесть "Бабий ветер" Дины Рубиной о лишившейся привычного уклада жизни женщине, переживания католического священника в "Истории одиночества" Джона Бойна, замысловатое повествование о пяти поколениях одной семьи в "Неизвестности" Алексея Слаповского, посмертная публикация романа Маргариты Хемлин "Искальщик" и "История Грузии" британского писателя Дональда Рейфилда – в числе новых книг, которые могут заинтересовать читателей в апреле.

"Бабий ветер"

Дина Рубина вместе со всей семьей эмигрировала в Израиль в 1990 году, первые опыты жизни на новом месте она описала в повести "Во вратах твоих" и романе "Вот идет Мессия!". Действие новой повести Рубиной "Бабий ветер", опубликованной в издательстве "Эксмо", разворачивается в Нью-Йорке.

Героиня, в прошлом парашютистка и пилот воздушного шара, переживает личную трагедию, после которой вынужденно оказывается в мире, так непохожем на то, к чему она привыкла. Перед глазами женщины проходят вереницы странных персонажей и отталкивающих сцен из жизни современного общества.

Автор специально приедет в Москву, чтобы представить произведение пронзительное и, по ее собственному определению, в чем-то циничное — о поисках любви.

"История одиночества"

Первые литературные премии ирландцу Джону Бойну принесли рассказы, а всемирное признание пришло после выхода романа "Мальчик в полосатой пижаме" — трогательного произведения о дружбе немецкого мальчика Бруно и маленького заключенного концлагеря Шмуэля.

Новый роман Бойна "История одиночества" основан на реальных драматических событиях начала XXI века, когда отцы католической церкви оказались замешаны в сексуальных скандалах. Герой произведения, отец Одран без малого сорок лет старался жить "во благо", но неприглядные события пошатнули авторитет не только непосредственных участников произошедшего, но и всех духовных лиц в целом.

Наблюдая за трагедией своей веры и своей церкви, Одран пытается разобраться в себе, в истоках случившегося, в собственной семейной драме. Роман об искуплении выходит в издательстве "Фантом Пресс", его перевел Александр Сафронов.

"Неизвестность"

Прозаик и сценарист Алексей Слаповский, названный финалистом премии "Большая книга" за романы "Синдром феникса" и "Большая книга перемен", в каждом своем произведении решается на эксперимент. Герои его романов и пьес оказываются в неожиданных ситуациях на грани реальности и выдумки. Новая книга Слаповского "Неизвестность" носит подзаголовок "роман века", и век этот символично начинается в год революции 1917 года.

Дневники, письма, документы этого произведения складываются в историю одного рода: читатель узнает, как сын крестьянина, которого не пожалел НКВД, сам становится НКВДшником, а его внук бросает творчество ради денег в рекламном бизнесе. Публикацией романа о непредсказуемости судьбы занимается "Редакция Елены Шубиной".

"Искальщик"

Литературная карьера писательницы Маргариты Хемлин началась совсем не сразу: маленькой девочкой она обожала читать, позже полюбила стихи, но писать профессионально начала после многих испытаний – работы посудомойкой, гардеробщицей, уборщицей…

Первые самостоятельные художественные произведения (прежде Хемлин долгое время трудилась журналисткой) она написала лишь в 2005 году, называя творчество "актом спасения". Ее авторству принадлежат романы "Клоцвог", "Дознаватель", а также повести и рассказы.

Книга "Искальщик" выходит в издательстве Corpus посмертно – Хемлин скончалась в 2015 году. Действие романа разворачивается в 1917 году, герои – маленькие мальчики – отправляются на поиски клада, но завершить этот поиск оказывается невозможно. Как и в "Дознавателе", попавшем в 2013 году в шорт-лист "Русского Букера", фоном для повествования становится жизнь украинской провинции.

"Грузия. Перекресток империй. История длинной в 3000 лет"

Британский литературовед и историк Дональд Рейфилд, автор книги "Жизнь Антона Чехова", впервые оказался в Грузии в 1973 году, погрузившись в литературу, фольклор и историю этой страны. В начале XXI века он стал главным редактором Грузино-английского словаря, досконально изучив значительный пласт грузинских произведений различных жанров.

Итогом столь продолжительных отношений стал уникальный труд об истории Грузии, в котором органично слились исторические хроники, уникальные документальные свидетельства и поразительное по яркости повествование.

Книга впервые публикуется на русском языке в издательстве "Азбука-Аттикус", ее перевод автор осуществил сам.