Новый роман Дины Рубиной поступит в продажу в юбилей писательницы

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Роман "Рябиновый клин" из новой трилогии известной писательницы Дины Рубиной поступит в продажу по всей стране 19 сентября, в день рождения автора, сообщила ответственный редактор Ольга Аминова на пресс-конференции в четверг.

Дина Рубина отмечает 65-летие в сентябре. Она приехала в Москву, чтобы презентовать новый роман "Рябиновый клин", который станет первой частью трилогии "Наполеонов обоз". Начальный тираж книги составляет 80 тысяч экземпляров.

"Продажи начнутся 19 сентября по всей стране в день рождения Дины Рубиной", — сказала Аминова.

Героями романа становятся деревенский житель по имени Изюм и его соседка по даче, редактор крупного издательства Надежда. По словам автора, идея книги родилась у нее давно, но она не знала точно, в какую форму выльется задумка.

"Когда я начала работать, я поняла, что это будет большая вещь. Я думала, что войду в два тома, но герои мне сказали — нет, так слишком быстро хочешь отделаться от нас", — сказала Рубина.

При этом автор отметила, что хотела рассказать историю о человеке и его судьбе. Вторая часть, работа над которой почти завершилась, будет называться "Белые лошади", а третья — "Ангельский рожок".