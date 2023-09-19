https://ria.ru/20230919/protesty-1897329492.html

МВД Армении обратилось к жителям страны из-за протестов в Ереване

МВД Армении обратилось к жителям страны из-за протестов в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023

МВД Армении обратилось к жителям страны из-за протестов в Ереване

МВД Армении на фоне протестов в Ереване из-за ситуации в Карабахе призывает не поддаваться на провокации и воздержаться от любых шагов, нарушающих общественный... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:54

2023-09-19T17:54

2023-09-19T17:54

ситуация в нагорном карабахе

армения

ереван

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897298277_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cbdd4bee9b1a1e6324e08280e207a152.jpg

ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. МВД Армении на фоне протестов в Ереване из-за ситуации в Карабахе призывает не поддаваться на провокации и воздержаться от любых шагов, нарушающих общественный порядок, передает во вторник Sputnik Армения в Telegram-канале. "В МВД Армении граждан призвали не поддаваться на возможные провокации и воздержаться от любых шагов, нарушающих общественный порядок, и незаконных действий в связи с акцией протеста на площади Республики в Ереване", - говорится в сообщении Sputnik Армения. Жители Армении во вторник собираются у здания правительства республики на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, они требуют от кабмина конкретных шагов. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/erevan-1897279211.html

армения

ереван

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация в нагорном карабахе, армения, ереван, азербайджан, в мире