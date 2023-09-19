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МВД Армении обратилось к жителям страны из-за протестов в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
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17:54 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/protesty-1897329492.html
МВД Армении обратилось к жителям страны из-за протестов в Ереване
МВД Армении обратилось к жителям страны из-за протестов в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
МВД Армении обратилось к жителям страны из-за протестов в Ереване
МВД Армении на фоне протестов в Ереване из-за ситуации в Карабахе призывает не поддаваться на провокации и воздержаться от любых шагов, нарушающих общественный... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:54
2023-09-19T17:54
ситуация в нагорном карабахе
армения
ереван
азербайджан
в мире
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. МВД Армении на фоне протестов в Ереване из-за ситуации в Карабахе призывает не поддаваться на провокации и воздержаться от любых шагов, нарушающих общественный порядок, передает во вторник Sputnik Армения в Telegram-канале. "В МВД Армении граждан призвали не поддаваться на возможные провокации и воздержаться от любых шагов, нарушающих общественный порядок, и незаконных действий в связи с акцией протеста на площади Республики в Ереване", - говорится в сообщении Sputnik Армения. Жители Армении во вторник собираются у здания правительства республики на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, они требуют от кабмина конкретных шагов. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/erevan-1897279211.html
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ситуация в нагорном карабахе, армения, ереван, азербайджан, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения, Ереван, Азербайджан, В мире
МВД Армении обратилось к жителям страны из-за протестов в Ереване

МВД Армении призвало не поддаваться на провокации из-за протестов в Ереване

© РИА НовостиАкция протеста в Ереване
Акция протеста в Ереване
© РИА Новости
Акция протеста в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. МВД Армении на фоне протестов в Ереване из-за ситуации в Карабахе призывает не поддаваться на провокации и воздержаться от любых шагов, нарушающих общественный порядок, передает во вторник Sputnik Армения в Telegram-канале.
"В МВД Армении граждан призвали не поддаваться на возможные провокации и воздержаться от любых шагов, нарушающих общественный порядок, и незаконных действий в связи с акцией протеста на площади Республики в Ереване", - говорится в сообщении Sputnik Армения.
Жители Армении во вторник собираются у здания правительства республики на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, они требуют от кабмина конкретных шагов.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Лозунги против Пашиняна в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В Ереване протестующие скандируют лозунги против Пашиняна
Вчера, 15:51
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАрменияЕреванАзербайджанВ мире
 
 
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