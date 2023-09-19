https://ria.ru/20230919/protest-1897386700.html

Протестующие в Ереване уходят от посольства России к дому правительства

Протестующие в Ереване уходят от посольства России к дому правительства - РИА Новости, 19.09.2023

Протестующие в Ереване уходят от посольства России к дому правительства

Часть протестующих у здания посольства Росси в Ереване уходит в сторону дома правительства, оставшиеся заверяют, что не покинут акцию, пока не получат... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T20:03

2023-09-19T20:03

2023-09-19T22:10

ситуация в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

ереван

армения

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Часть протестующих у здания посольства Росси в Ереване уходит в сторону дома правительства, оставшиеся заверяют, что не покинут акцию, пока не получат объяснения со стороны дипмиссии, трансляцию ведут местные информационные порталы.Ранее сообщалось, что начались стычки между протестующими и представителями правоохранительных органов. Более сотни людей, которые пришли к зданию дипмиссии на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, призывают российскую сторону принять меры для урегулирования ситуации там. Некоторые из них адресуют свои требования российским миротворцам, при этом не объясняя, какие меры те должны принимать в регионе, который премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал частью Азербайджана.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230919/armeniya-1897344482.html

азербайджан

ереван

армения

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ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, ереван, армения, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян