МИД Южной Кореи вызвал российского посла
МИД Южной Кореи вызвал российского посла после визита Ким Чен Ына в РФ
© AP Photo / South Korea Foreign MinistryЗаместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Чжин беседует с послом России в Южной Корее Андреем Куликом в здании МИД в Сеуле
© AP Photo / South Korea Foreign Ministry
Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Чжин беседует с послом России в Южной Корее Андреем Куликом в здании МИД в Сеуле
СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости. МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Андрея Кулика из-за недавнего визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Первый заместитель министра Чан Хо Чжин выразил обеспокоенность по поводу того, что на переговорах России и Северной Кореи якобы обсуждалось военное и военно-техническое сотрудничество двух стран. Он передал Кулику "жесткую позицию" Сеула, заявил о негативном влиянии этих контактов на отношения Сеула с Москвой и потребовал от России соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН.
Кулик с вниманием выслушал заявление и пообещал в точности передать его российскому правительству, добавили в МИД.
Позже посольство в Сеуле выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что Москва неизменно соблюдает все взятые на себя международные обязательства, в том числе в сфере развития отношений с КНДР, а реальная угроза безопасности на Корейском полуострове исходит от несоразмерной военной активности Южной Кореи и США.
С 12 по 17 сентября Ким Чен Ын впервые с 2019 года побывал с визитом в России. Президент Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. Кроме того, лидер КНДР посетил аэродром Кневичи, базу Тихоокеанского флота, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина и встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Сеул, со своей стороны, выражал обеспокоенность возможным нарушением санкций, введенных Советом Безопасности ООН против Северной Кореи.
Как отметил российский постпред при ООН Василий Небензя, КНДР — важный сосед и партнер, с которым Россия связана дружественными отношениями на протяжении десятилетий, поэтому она продолжит развивать контакты на межгосударственном уровне, и никакие санкции ООН их не запрещают. Что касается слухов о поставках в Россию оружия из КНДР, то, добавил Небензя, такие обвинения не подтверждают даже в группе санкционных экспертов профильного комитета Совбеза, в которую входят и представители западных стран.