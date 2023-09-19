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Песков назвал главную задачу Москвы в ситуации по Карабаху - РИА Новости, 19.09.2023
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16:44 19.09.2023 (обновлено: 17:05 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/peskov-1897298455.html
Песков назвал главную задачу Москвы в ситуации по Карабаху
Песков назвал главную задачу Москвы в ситуации по Карабаху - РИА Новости, 19.09.2023
Песков назвал главную задачу Москвы в ситуации по Карабаху
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эскалацию в Нагорном Карабахе, заявил, что главное сейчас - убедить Ереван и Баку отказаться от... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:44
2023-09-19T17:05
москва
баку
ситуация в зоне карабахского конфликта
нагорный карабах
в мире
ереван
дмитрий песков
азербайджан
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эскалацию в Нагорном Карабахе, заявил, что главное сейчас - убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов."Главное - это убедить, убедить и Ереван, и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров", - сказал Песков журналистам.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897300740.html
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москва
баку
нагорный карабах
ереван
азербайджан
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москва, баку, ситуация в зоне карабахского конфликта, нагорный карабах, в мире, ереван, дмитрий песков, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, ситуация в нагорном карабахе
Москва, Баку, Ситуация в зоне карабахского конфликта, Нагорный Карабах, В мире, Ереван, Дмитрий Песков, Азербайджан, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ситуация в Нагорном Карабахе
Песков назвал главную задачу Москвы в ситуации по Карабаху

Песков: главное сейчас - убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эскалацию в Нагорном Карабахе, заявил, что главное сейчас - убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов.
"Главное - это убедить, убедить и Ереван, и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров", - сказал Песков журналистам.
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Россия пытается вернуть процесс в Карабахе в мирное русло, заявил Песков
Вчера, 16:49
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Вчера, 16:38
 
МоскваБакуСитуация в зоне карабахского конфликтаНагорный КарабахВ миреЕреванДмитрий ПесковАзербайджанНикол ПашинянВладимир ПутинСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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